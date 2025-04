Kam s nimi? Pěstitelé mají miliony sazenic stromů navíc, není o ně zájem

„Nadprodukce sadebního materiálu má kořeny dva roky dozadu, kdy Česko požadovalo velké množství sazenic pro obnovu kalamitních holin,“ říká ředitel lesní školky u Sepekova na Písecku Pavel Burda, zatímco mulčovačem likviduje stromky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lesní školkaři se ve velkém zbavují sazenic, mají jich přebytek. Poslechněte si reportáž Jitky Cibulové Vokaté

„Tyhle rostliny se sely na podzim 2022. V té době nikdo netušil, že tak zásadně klesne poptávka po sazenicích,“ vysvětluje náhlý nadbytek.

Sazenice budou likvidovat i další pěstitelé, potvrdil předseda Sdružení lesních školkařů Přemysl Němec: „Odhadujeme, že to bude do 50 milionů kusů. Někteří školkaři skončí, většina musí omezovat výrobu. Pro školkařský sektor to může znamenat ztrátu 400 milionů korun.“

Školkaři opakovaně jednali s ministerstvem zemědělství o možném uplatnění přebytečných sazenic v lesích. Ministerstvo zemědělství nemůže podle jeho mluvčí Karly Mráčkové vstupovat do obchodních vztahů školkařů a majitelů lesů. S vedením Lesů České republiky situaci řešilo.

„Lesy ČR v rámci svých možností operativně navýšily plán sadby. Provozně možné navýšení však nenaplnilo očekávání školkařů,“ říká mluvčí.

Zpožděné peníze

Menší zájem o sazenice mají i soukromí vlastníci lesů. „Někteří vlastníci očekávají přirozenou obnovu díky tomu, že byl loni semenný rok. Někteří mají očekávání, že ceny sadebního materiálu půjdou dolů,“ vysvětluje předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů Jiří Svoboda.

2:21 Za rok 2024 jsme nedostali ani korunu, říkají lesníci. Odkládají zalesňování i opravy cest Číst článek

„Vliv může mít i to, že příspěvky státu na zalesnění mají více než roční zpoždění. Někteří vlastníci se tak peněz stále nedočkali,“ upozorňuje Svoboda. Ministerstvo zemědělství v současnosti vyplácí majitelům lesů příspěvky na hospodaření, o které žádali v prvním polovině loňského roku.

Mluvčí ministerstva zemědělství vysvětluje, že se resort potýká s nedostatkem prostředků: „Do konce tohoto týdne budou vyplaceny asi tři čtvrtiny z celkově požadovaných 1,3 miliardy korun. Z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu roku 2024 došlo k časovému skluzu.“

Peníze na žádosti podané v druhé polovině roku 2024, další 1,2 miliardy korun, chce ministerstvo získat od resortu financí.

Podle pěstitelů se dá předržet do podzimu zhruba třicet procent sazenic, a to jen listnatých stromů. Ostatní už nesplní kvalitativní normu a budou neprodejné. Školkaři také upozorňují na to, že příští rok nemusí být dostatek sazenic, protože jejich vypěstování trvá dva roky.