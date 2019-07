VIDEO: Sesuv půdy zatarasil cestu milionům lososů. Kanadské úřady je přes překážku přepraví letecky

Milionům ryb v Kanadě zablokoval cestu sesuv půdy. To ohrožuje původní obyvatele žijící v okolí řeky Fraser, kteří jsou na lovu lososů často závislí. Kanadské úřady už týdny hledají řešení, jak zabránit uhynutí celé populace. Nakonec se úřady v Britské Kolumbii rozhodly, že lososům pomůžou letecky. Victoria (Kanada) 17:04 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Úřady chtějí lososy přes zablokovaný úsek řeky postupně přepravit ve vrtulníku. Cestu řekou Fraser zkomplikoval sesuv velké části kamene ze skalního břehu nedaleko města Clinton.

Voda sice dál proudí, pro lososy jsou ale nově vzniklé peřeje skoro nepřekonatelnou překážkou.

„Všechen kámen z téhle skalní stěny spadl do řeky a zablokoval rybám cestu. Losos obvykle potřebuje určitou hloubku, aby mohl plavat dolů a nabrat rychlost, než přeskočí peřeje. Ale když je voda mělká, tak to nezvládne,“ vysvětluje Dale Michie z agentury pro rybolov.

Někteří lososi se proti proudu dostali, ostatní ale musí počkat na letecký odvoz. Oblast je obecně málo přístupná a v okolí nejsou žádné cesty. Proto padla volba na vrtulník.

Na místě už teď pracují desítky lidí. Lezci například čistí skálu od nestabilních kamenů, ostatní pracují na stavbě zadržovací nádrže. Speciálně vyrobený jez rybám umožní do ní vplout, ale zpátky do řeky se nedostanou. Odborníci pak lososy přesunou do nádrží s vysoce okysličenou vodou - to kvůli snížení stresu zvířat - a přepraví je proti proudu řeky.

Některé ryby dostávají sledovací zařízení, aby pak správci mohli dohlédnout na jejich další trasu. Zvažuje se také nasazení speciálního potrubí pro lososy. To je navržené tak, aby ryba mohla překonat třeba lidmi vytvořené překážky.

Zadržovací nádrž

Losos žije většinu dospělého života v moři, kvůli páření se ale vrací do řeky, ve které se narodil. Ryby umí rozeznat takzvanou vůni své řeky, tedy její typické složení. V horních částech toku pak dochází ke tření a dospívání mladých jedinců.

Největší nápor lososů v kanadské řece Fraser očekávají v polovině srpna. Každý den se bude peřeje v zavalené části snažit přeskočit na 180 tisíc lososů. Proto lidé pracují také na uvolnění kamenů ze dna, aby ryby nakonec mohly cestu zvládnout samy.

Původní obyvatelé se ale připravují na možný nedostatek ryb. Někteří omezují rybolov, aby zvířatům usnadnili návrat. Situaci ale hodnotí jako kritickou a část z nich volá po vyhlášení nouzového stavu.

Úřady s původními obyvateli spolupracují a konzultují s nimi své kroky. Pokud se lososům nepodaří naklást jikry, může to ohrozit celou tamní populaci. Podle webu CBC se podmínky pro ryby v posledních dnech zlepšují. Snižuje se proud vody a ochlazuje se její teplota, což také lososům prospívá.

Kontrola sledovacího zařízení

