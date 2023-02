Britský král Karel III. napsal knihu pro děti o klimatických změnách. Oceňuje zápal mladých

Britský panovník tak chce téma zpřístupnit i té nejmladší generaci, kterou zároveň oceňuje za to, že jí klima planety není lhostejné a aktivně se na něj snaží upozorňovat.

„Úsilí dětí zdůraznilo, jak důležité je starat se o to, jaký bude život v budoucnosti, z toho plyne poučení pro nás všechny,“ uvedl král podle BBC.

Na vzniku knihy se britský panovník podílel spolu s britským ekologem a aktivistou Tonym Juniperem.

„Myslím, že byl zasažen energií a nadšením, které mladí lidé v těchto tématech projevují, a chtěl jim dát do rukou něco, co by se týkalo základních faktů a čísel, základních myšlenek. Navíc také s jeho osobním poselstvím,“ řekl Juniper ke vzniku knihy, která má být pro děti ve věku od 7 do 11 let.

Karel III. s Juniperem spolupracoval už v minulosti, a ti v roce 2017 na knize pro dospělé publikum s názvem Climate Change. A Ladybird Expert Book.

Zájem o klimatickou změnu

Panovník Karel III. se tématem klimatické změny zabývá dlouhodobě. V minulosti se stal autorem doslovů nebo úvodních slov k několika knihám, které se klimatickou krizí zabývají.

Zároveň se také snaží aktivně otevírat debatu o tomto tématu. Naposledy hostil Buckinghamský palác podobné setkání s představiteli vlád, firem a charitativních organizací minulý pátek, hovořilo se na něm zejména o opatřeních na obnovu přírody.