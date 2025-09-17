‚Každý litr se počítá.‘ Krnov buduje pole a lesy, které při povodních lépe zadrží vodu v krajině
Chránit město před velkou vodou, k tomu je potřeba začít už na polích a v lesích nad obydlenými oblastmi. Při povodňové matematice se počítá každý litr vody, který se podaří v krajině zadržet nebo aspoň pozdržet, než steče do řeky. Příkladem města, které se na tento typ prevence dopadů změny klimatu dlouhodobě soustředí, je loni zaplavený Krnov v Moravskoslezském kraji. Vydáváme se tam v dalším dílu naší série o povodňové odolnosti Česka.
Krajina kolem Krnova je zvlněná a na vrcholcích kopců tu vidíme většinou lesní porosty. Pod nimi leží rozsáhlé louky a pole, občas remízek. A právě tady leží jeden z klíčů k tomu, aby město nebylo tolik zaplavované v budoucnu.
„Jsme v podstatě nad městem, v extravilánu,“ říká Pavla Hájková z městského úřadu, se kterou jsme vyrazili do terénu. Na starosti má právě projekty na lepší zadržování vody v krajině nad Krnovem.
„Pozemky nad městem jako lesy a zemědělská půda, tak i ty by měly být v určité kondici. Když na ně spadne voda, tak aby v co největší míře vodu zadržely a nepustily ji rychle pryč, protože pak všechna ta voda steče dolů do řeky Opavice. To pak samozřejmě může způsobit mnohem vyšší škody, než kdyby ta krajina byla v kondici a ta voda odtekla pomaleji,“ vysvětluje Hájková.
Krnov se pustil do několika souvisejících projektů, které mají za úkol zajistit toto zpomalení odtoku vody z krajiny nad městem. „Doufám, že už konečně dořešíme komplexní pozemkové úpravy,“ upozorňuje úřednice, že jedna z hlavních výzev je vlastně byrokratická.
„Směňujeme pozemky, zároveň řešíme vznik polních cest nebo remízků, ale i velkých opatření, jako jsou suché poldry. Ty bychom potřebovali dokončit, ty by nám pomohly.“ Město si nechalo zpracovat komplexní studie stavu okolní krajiny, odborníci si ji prošli a navrhli konkrétní řešení. „Jsou to mimo jiné různé průlehy, výsadba stromů, tůňky nebo tzv. svejly (tzv. svodnice, z anglického swale – pozn. red.), což je takový příkop ve svahu, který zabrání právě odtoku vody, případně i půdní erozi,“ popisuje Pavla Hájková.
Piknik se zvěří
Vydáváme se společně podívat, jak to vypadá v praxi. „Teď jdeme po poli, které už je sklizené. Rostla tu řepka. A podél pole se směrem do kopce táhne taková nudle, což je pozemek města,“ ukazuje krnovská inženýrka. Několik metrů široký a desítky metrů dlouhý pás půdy je porostlý stromy a keři.
„Ano, jsou tu nějaké nálety. Roste tu spousta kopřiv, takže nevím, jestli se nám tam bude chtít lézt, ale tady vidíte jednu z těch tůní, které jsme vykopali. Ona je teď vyschlá, ale je to místo, kam se ta voda může kumulovat, zastaví se v tom vyhloubeném místě a nesteče z toho pole úplně dolů, ten odtok se zpomalí.“
Pavla Hájková mi ukazuje i místo ve svahu mezi poli, kam jako další opatření přímo lidé z magistrátu zasadili alej stromů. Podobné prvky se snaží Krnov zavádět na svých pozemcích a po dohodě i na těch soukromých. A to nejen kvůli povodním, ale i naopak kvůli suchu, také kvůli půdní erozi nebo na podporu vymírajících přírodních druhů.
Ochrana právě před povodněmi je po těch ničivých loňských teď ale silná motivace, říká starosta Krnova Tomáš Hradil.
„Každá kapka, která nesteče do té řeky, tak při takové události samozřejmě pomáhá. My si musíme uvědomit, že klimatická změna tady je, a pokud přijde tisíciletá voda, něco tak extrémního, tak nás ochrání celý komplex opatření, která dělají jak přírodu, krajinu, tak i společnost odolnou. A ono to bude přicházet častěji a ve větším rozsahu bohužel a právě to zadržování vody v krajině je důležitý prvek toho komplexu,“ myslí si šéf zdejší samosprávy z uskupení Krnovští patrioti.
S Pavlou Hájkovou jsme u polí a lesů nad městem konečně narazili i na tůňku s vodou. „Ano, tady jsou tři. Jestli vám nevadí kopřivy, tak pojďme k nim, já mám dlouhé kaloty,“ vyzývá mě. Za kopřivami je tráva, vodní hladina, dal by se tu klidně uspořádat piknik. „Tady můžeme vidět i stopy zvířat, chodí sem a využívají to. Voda se tu prostě drží,“ ukazuje Hájková.
Tento a další krnovské projekty na zadržování vody v krajině jsou během na dlouhou trať. Nejde vytvořit odolnější krajinu okamžitě. „My každý rok přidáme nějaké malé opatření. Jednak to samozřejmě závisí na financích, na vlastnictví pozemků a podobně. Ale máme nějaký plán a myslím, že je fajn, že podle něj dokážeme jet. Ovšem opravdu to bude na dlouho – minimálně deset, dvacet let. Prostě není možné zvládnout to najednou,“ lituje referentka, která má v Krnově tyto projekty na starosti.
Urychlování vody
Jak na polích a v lesích lépe zadržovat vodu, a připravit tak Česko na častější a intenzivnější silné deště a hrozbu povodní v budoucnu, tím se zabývá i krajinná architektura. „My jsme z celého systému říční krajiny udělali systém, který vyhovuje nám. A tím jsme velmi vážně nabourali jeho činnost jako celku.
Výsledkem je, že voda teče víceméně v podzemí, protože prameniště jsou zničená. Voda v tocích odtéká velmi rychle, protože kvůli odvodněným plochám došlo k zahloubením toku,“ pozoruje Klára Salzmann, krajinná architektka z Českého vysokého učení technického.
Podle ní lidé dělali v posledních sto letech všechno pro to, aby vodu v krajině co nejvíc urychlili. „S příchodem klimatické změny se ukazuje, že je to problém,“ podotýká.
Při povodňových situacích, kterých se změnou klimatu bude přibývat, je potřeba odtok vody z krajiny logicky naopak zpomalit.
Jedním z kroků přímo v říční krajině je návrat řek do původních koryt, obnova meandrů a podobně. To jsou opatření, která už se částečně dějí nebo jsou v plánu, jsou na to vyčleněné peníze i z evropského rozpočtu. Vychází to z rámce tzv. Green Dealu, který neřeší jen snižování emisí, ale i adaptaci na změnu klimatu.
Stavět, nebo odstranit?
Jedním z receptů, jak českou krajinu znovu naučit vodu více zadržovat a lépe tím čelit povodním, je podle Kláry Salzmann dostat ji zpět do co nejvíce přírodního stavu.
„Současně začít pracovat s krajinou lesní, s krajinou zemědělskou a snažit se v ní zadržet co nejvíc vody, protože to se dnes neděje. Když se podíváte na zemědělskou půdu, tak jsou to rovné lány, kde už pomalu ani kamínek není, všechno je vyčištěné. Já věřím, že se to dobře obdělává, ale z pohledu drsnosti té krajiny, je to velmi špatně, protože voda po tom poli steče jako po stole, jako po tabuli a obrovsky to její odtok urychluje,“ říká krajinná architektka z ČVUT.
To je problém právě při povodních, a proto se tím zabývají i v Krnově. Když už se voda z krajiny dostane do říčního koryta, je pozdě a přináší to při povodních zbytečné problémy navíc. „Ta řeka už je, řekla bych, jenom bezbranný sběrač, který tu vodu kumuluje, ale ona v podstatě za nic nemůže. A neexistuje takové zadržovací zařízení, abychom ji všechnu zachytili. Podstatně bezpečnější je vodu, když už je v řece, nechat odtéct a ponechat jí ten prostor, tak, jak to dělali kdysi naši předkové.“
Klára Salzmann se tím dostává k problematice přehrad. Velmi vypjatá byla po loňských povodních debata kolem plánovaného a úřady odkládaného vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě, mimo jiné právě nad Krnovem. Salzmann upozorňuje na to, že trendem v USA, Evropě i Asii je přehrady a další umělé bariéry v řekách odstraňovat. Hnutí Dam Removal Europe registruje na své interaktivní mapě v Evropě přes devět tisíc odstraněných říčních bariér.
„Neděje se to jen z ekologických důvodů, ale kvůli tomu, že nejsou rentabilní a efektivní. Kdybych jako projektantka měla řešit Heřminovy, tak bych si nejdřív vyhodnotila stav krajiny celého toho povodí, celého území, ke kterému řeka Opava patří. A takovéto hodnocení jsem ještě nikdy neviděla. Přitom to, co steče do řeky, je opravdu na tom stavu krajiny závislé,“ říká Klára Salzmann s tím, že nejprve by se měla řešit snaha minimalizovat tento odtok vody z krajiny, pak až případně přehrada.
Kromě povodní by to podle ní pomohlo i proti suchu v krajině. Jako společnost jsme podle Salzmann byli zvyklí naše území odvodňovat, ale to odpovídalo klimatu, které už je minulostí. Pokud jde o plánovanou přehradu Nové Heřminovy, ta má mj. chránit i Krnov. Jeho starosta Tomáš Hradil ji neodmítá, ale ani ji nepovažuje za všespásnou.
„Pro lidi je to téma možná moc složité, a proto se snaží na to koukat někdy až příliš černobíle. Někdo je na té jedné straně a říká, že přehrada nás spasí a zachrání, a druhá strana říká, že přehrada vůbec nepomůže. Samozřejmě ta pravda je většinou někde mezi a je třeba těch opatření dělat více,“ vysvětluje šéf krnovské samosprávy.
„Nám tu před několika lety teklo velkou krnovskou ulicí bahno a nebyla to povodeň, byla to prostě erozní událost – zapršelo a z pole se vyplavilo bahno. Takže když se bavíme o krajině, tak se opravdu nebavíme jen o povodních. Bavíme se o tom, v jakém stavu ta krajina je a co pro ni můžeme udělat, aby lépe prosperovala,“ uzavírá.