Když se stanete varanem, poznáte, co potřebují, popisuje úspěšný odchov plazů kurátor Velenský

Za chovatelskou senzaci světového formátu se považuje rozmnožování varanů komodských v pražské zoo. I proslulá zahrada v anglickém Chesteru, která se na varany specializuje, dokázala za svou existenci odchovat jen šest mláďat. Oproti tomu pražští chovatelé dokázali přivést na svět za uplynulých 15 let 66 mláďat. Zásluhu na tom má kurátor plazů, který se mentálně stal varanem a představuje si, jaké pro ně je žít na tropickém ostrově u Indonésie. Seriál Praha 14:15 2. dubna 2025

„Varani komodští jsou zvláštní zvířata, která byla objevená pozdě, až roku 1912. Zoologické zahrady jim nerozuměly, dělaly základní chyby. My jsme začali chovat varany v roce 2004 a přišli jsme s metodikou, která byla úspěšná,“ uvádí mě mezi plazy kurátor Petr Velenský.

Hned dodává, jak varany za sklem udržuje v teple. „Čeho jste si možná nevšiml, jsou infrazářiče, dobře je to vidět za šera. Dohromady tady sálá 30 tisíc wattů. Tam musí být víc než 35 stupňů, což není úplně levné. Řada zahrad to není schopná udělat,“ říká kurátor plazů.

Zatímco povalující se varany pozorujeme, poukazuje Velenský na jejich inteligenci. „Jsou zcela schopni odlišit krmení a chovatele, slyší na pokyny. S maličkou nadsázkou přirovnáváme jejich inteligenci k inteligenci psů, což je samozřejmě na plazy překvapivé,“ podotýká.

Kurátor Petr Velenský se snaží varanům vytvořit úplně stejné podmínky, jako mají na Komodských ostrovech: od tepla přes členitý terén až k frekvenci krmení, která je vede od absolutního přežrání až po absolutní hlad.

„Nabízíme dospělým varanům krmení jednou za pět až šest týdnů, a pak je přežereme ohromným způsobem. Musí dostat celé zvíře, včetně tamhle zadní kýty z daňka,“ ukazuje na řetězy s masem. „Mimo to mají ještě misky, kam dostávají nasekané veškeré vnitřnosti, aby zvíře bylo zkonzumováno komplexně,“ dodává Velenský.

Varaní výběh utváří stojatá voda, klády a tvarované, jakoby kamenné podloží. „Úplně zásadní je členitost. Právě uspořádání výběhu je jedním z našich triků, díky kterým jsme úspěšní a díky kterým udržujeme varany v dobré kondici,“ popisuje kurátor.

Když se ptám, jak na to přišel, vysvětluje svůj zdroj poznání jako vcítění. „Je to otázka určité chovatelské empatie, že se lidé s tím zvířetem sžijí a dokážou modifikovat metodu podle toho, co vidí a cítí. Když se stanete varanem, zkrátka poznáte, co varan potřebuje,“ nastiňuje Velenský.

Stal se tedy Petr Velenský mentálně varanem? „Ano, to je nezbytné. Je to nadsázka, ale ve skutečnosti to tak je,“ míní.

Varanům komodským se ne nadarmo říká draci. Jsou totiž také kanibaly a v přírodě se dokážou sežrat. Tady v pražské zoo se to díky chovatelům ještě nestalo.