Jak chránit šelmy v Africe? Snažíme se přesvědčit Masaje, aby nelovili lvy, popisuje mecenáš Baláž

Český manažer Roman Babylon Baláž, který fotografuje Afriku, v Tanzanii sponzoruje školy a v Keni se snaží o záchranu gepardů. „Zvýšili jsme populaci gepardů z 52 na 58. Takže v rezervaci Masai Mara je jich dnes už 82, velmi se nám daří," těší se. „Teď děláme sčítání levhartů a zachraňujeme i lvy. Také podporujeme dvě školy v Tanzanii, přispíváme na jídlo dětem a nakupujeme pomůcky." hovory Praha 20:33 19. září 2021

I do práce ochranářů zasáhla pandemie. „V covidu byla pomoc složitější, protože se tam nejdřív nedalo cestovat. Velká sranda je, že se do Čech cestovat nedalo, ale do Keni v pohodě. Dokonce tam na letišti mají čtečky QR kódů, které u nás dosud nejsou,“ popisuje mecenáš africké fauny Baláž.

Onemocnění covid-19 ale Afriku nezasáhlo tak naplno jako například Evropu či Spojené státy. Tedy kromě JAR, kde převažuje obyvatelstvo bílé pleti. „Jsou víc imunní, tedy předtím byli, než přišla varianta delta. Ale jinak tam bylo nemocných velmi málo,“ hodnotí laickým pohledem Baláž.

Pandemie přesto napáchala nemalé škody na celém africkém kontinentu – přišli totiž o peníze z turismu.

„To je obrovská ztráta, a to hlavně pracovních míst. Představte si, že před pandemií jezdilo do Afriky nějakých 30 až 45 milionů turistů a každý turista přímo či nepřímo zaměstnával sedm osm lidí. Takže se dopočítáte čísla kolem 200 milionů Afričanů, kteří ztratili příjem.“

Přispíváme jim na živobytí

Někteří z nich nemají práci dodnes, takže jim lidé kolem Baláže finančně přispívali na živobytí. „Jen těm, se kterými pracujeme, takže Masajům z keňské nebo tanzanské části, jsme se snažili posílat ,penízky‘ a přeorientovat je tak, aby sami začali něco dělat,“ popisuje.

V Tanzanii tak vymysleli projekt, kdy vyrábějí a pak i prodávají cihly. „Vydělané peníze jim tam samozřejmě zůstávají, aby komunita měla na živobytí. A z těchto cihel také stavíme nové školy. Takže lidé se za covidu snažili najít jiné zaměstnání nebo i podnikat,“ popisuje muž, který africké přírodě pomáhá už patnáct let.

„Během té doby si lidé víc svou přírodu všímají. Taky se jim snažíme vysvětlovat, proč přispíváme na jejich školy a vzdělanost. Náš úspěch ale je, že se v Tanzanii snažíme přesvědčit Masaje, aby nelovili lvy.“

Jde o rituál, kdy čtrnáctiletý Masaj vezme jednoho dne oštěp a jde ulovit lva – to aby se stal dospělým mužem. „My se v masajské komunitě snažíme, aby to nedělali. Ten náš nejlepší projekt je ale zvýšení populace gepardů, což se nám podařilo zhruba o 40 procent, a to je obrovský úspěch,“ dodává v pořadu Hovory.