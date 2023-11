Patnáct miliard do roku 2032. Keňa ve velkém sází stromy, zavedla kvůli tomu i nový národní den

Keňský ministr vnitra Kithure Kindiki oznámil zavedení „speciálního svátku“ na sociální síti X, dříve twitteru. Dodal také, že „od lidí po celé zemi se očekává, že budou sázet stromy v celonárodní snaze zachránit zemi od ničivých dopadů klimatické knize“.

Following the decision of the Cabinet sitting in Mombasa on Friday November 3, 2023, the Government has declared a special holiday on Monday, November 13, 2023, during which the public across the Country shall be expected to plant trees as a patriotic contribution to the national… pic.twitter.com/0gFelFnjKM