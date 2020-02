Zákaz klecového chovu slepic? Planeta není nafukovací, namítá Balaštíková z hnutí ANO

Zákaz klecového chovu slepic od roku 2027 v Poslanecké sněmovně narazil. Proti novele zákona byli zejména poslanci hnutí ANO, mezi nimi i členka zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Margit Balaštíková. „Problém vidím daleko širší, než nám ho předestírají ochránci zvířat,“ argumentuje ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:24 21. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drůbežárny Osík chovají hnědé slepice Hissex a Lohman, celkem je jich 160 000 (ilustrační foto) | Foto: Tereza Brázdová

V Česku jsou zavedené obohacené klece, a každý z chovatelů by si podle ní měl vybrat. „Určitě tady nedochází plošně k týrání. Obrázky, které jsou ochránci zvířat předestírány, nezobrazují to, co se děje v zemědělství. Jsou to ojedinělé případy,“ vysvětluje s tím, že ona sama do zemědělství chodí a s hospodáři udržuje kontakt.

Po zákazu klecového chovu slepic by soběstačnost v produkci vajec poklesla, říká členka zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Margit Balaštíková

Zdůrazňuje také, že lidé si musí uvědomit, že planeta není nafukovací, a pokud člověk potřebuje živočišnou bílkovinu pro svůj zdravý vývoj, tak bude vždy průmyslově chovat zvířata. „Pokud bychom šli do voliérových chovů, tak v žádném případě prostor nemáme,“ míní.

„Na voliérové chovy slepic v Česku by bylo potřeba plochy velikosti 1270 fotbalových hřišť “ Margit Balaštíková

Ukázalo by se také podle ní, kdyby slepici v kleci bylo opravdu špatně – nebude mít pravidelnou snášku, nevykáže zdravotní výsledky, objevila by se zvýšená úmrtnost a bakterie v orgánech. „Pokud bychom chtěli, aby byla šťastná a žila v přírodě, tak pak ji takovým způsobem chovat nemůžeme. Ale my si musíme jako lidé říct, co chceme a co potřebujeme,“ podotýká.

Zákaz pouze po celé EU

Diskuse na odborné úrovni směrem k veřejnosti podle ní neproběhla tak, jak by měla. V té souvislosti poukazuje na Německo, kde téměř 15 let o problému diskutovali, než klecový chov zakázali.

„Musíme si říct, zda na tohle máme, nebo ne. Rozhodovat o pocitech nebo chtění politik nemá. Já chci rozhodovat o faktech a chci slyšet, co to bude stát, a jestli občanům zajistíme kvalitní stravu,“ konstatuje.

A pokud by měl zákaz klecového chovu slepic nastat, tak pak na území celé EU, společně se zákazem dovozu ze třetích zemí. „To je pro mě řešení, které budu respektovat a pro které zvednu ruku,“ dodává.