Jak bude v Evropě za 50 let? Mapy ukazují prognózy klimatických změn, hrozí požáry a záplavy pobřeží

Zatímco Španělsku nebo Portugalsku hrozí, že se postupně promění v poušť, obyvatelé anglického či italského pobřeží se zase budou potýkat se stoupající hladinou moře. Očekávané dopady změn klimatu na kontinentu přehledně ilustrují nové mapy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), které zveřejnila na svém webu. Praha 21:01 10. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mapy ukazují předpokládané změny ve frekvenci sucha (počet událostí za desetiletí) do poloviny století (2041–2070 ve srovnání s lety 1981–2010) pro dva různé emisní scénáře. | Foto: EEA

Mapy vycházejí ze známých dat, ale agentura poprvé nabídla lidem interaktivní mapy Evropy rozdělené podle různých témat.

Patří mezi ně například mapy sucha. Na webu jsou k dispozici dvě s odhadem pro roky 2041 až 2070. Zobrazují dva scénáře, které se odvíjejí na předpokládaném množství emisí skleníkových plynů, a to nižší a vyšší koncentraci, se kterou souvisí i vyšší teplota.

Změna klimatu dopadne na vinice, během 20 let se na Moravě přestane dařit Chardonnay či Müller Thurgau Číst článek

Oba scénáře ale počítají s nástupem období extrémního meteorologického sucha na jihu Španělska, Itálie, v částech Francie nebo třeba v Řecku. Další mapa pro změnu zobrazuje zvýšené ohrožení lesními požáry.

Agentura také zveřejnila mapu dopadů klimatických změn na výnosy v evropském zemědělství, ze které vyplývá, že bude záležet zejména na tom, jak se zemědělci adaptují na nové podmínky.

Pokud správně přizpůsobí volbu plodin, změní dobu setby a vylepší zavlažování, můžou na vyšších teplotách vydělat a zajistit si vyšší příjmy z prodeje svých produktů skoro v celé Evropě.

Vyšší hladiny moří

Další z map se věnuje narůstající mořské hladině a ukazuje ohrožené oblasti. Je rozdělená do zón od jednoho do šesti metrů. Záleží na tom, jak rychle bude odtávat ledovce, ale zhruba o metr výš by mohla být hladina už na konci tohoto století (IPCC).

Změna hladiny moře v Evropě na 2081–2100 podle dvou scénářů. | Foto: EEA

Mapa zobrazuje značný dopad na obydlené části pobřeží na západě Anglie nebo v Benátském zálivu na severovýchodě Itálie. Celkově se ale týká níže položených měst u pobřeží Belgie, Německa a Nizozemska, které ovšem buduje systém hrází a přehrad, který by měl zemi ochránit.

Moře by v případě nárůstu o jeden metr rovněž zaplavilo řadu míst na jihu a západě Francie nebo Dánsku. Kdyby se to stalo dnes, tak by se to v Evropě přímo dotklo více než 7,5 milionu lidí.

Mapa sněhu: letos je ho extrémně málo. Klimatické modely ukazují, že bude čím dál vzácnější Číst článek

V Česku požáry

Česká republika se nemusí bát stoupající hladiny moře, bude zde ale vyšší riziko lesních požárů.

Jedna z map se také přímo věnuje střední Evropě a počítá s nárůstem silných dešťů a častějšími bleskovými povodněmi v poslední třetině tohoto století na celém území. Místy má být intenzita vyšší až o 35 procent. Týká se to hlavně severu Moravy, části Středních Čech nebo skoro celého Slovenska, Maďarska a východního Polska.

Všechny zmíněné mapy se nachází na stránkách agentury EEA. Agentura také zdůrazňuje, že skutečné dopady v podobě, sucha, požárů nebo záplav v nadcházejících desetiletích budou záležet na tom, jak se budou jednotlivé země a regiony adaptovat na postupující změny a jestli se podaří zvrátit celosvětový nárůst emisí skleníkových plynů, který zatím rok od roku láme rekordy.