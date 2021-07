Životní styl musíme měnit trpělivě, něco už do našich životů zkrátka nepatří, říká expert na klima Marek

Po nevídaném tornádu na jižní Moravě sužují Německo a Belgii silné záplavy. Zemřely desítky lidí a další stovky osob se pohřešují. Počasí nad postiženými oblastmi ovlivňuje tlaková níže Bernd, vysvětluje meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Marie Odstrčilová: „Zůstává tam už několik dní a je v ní velmi nestabilní atmosféra, takže stále vytváří hodně intenzivní přeháňky a bouřky.“ Praha 22:50 16. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povodně v Bad Münstereifel. V Německu během povodní zahynulo několik desítek lidí | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Odbornice na atmosféru ale připomíná, že déšť v Evropě k letnímu počasí patří. „Možná jsme si z předchozích let zvykli na dlouhá období tropických veder, ale pokud se podíváme třeba do 90. let, tak i tam bývala na začátku prázdnin období s nižšími teplotami, kdy docela vytrvale a vydatně pršelo.“

Zda jsou klimatické extrémy jednoznačnou indikací klimatických změn, není podle Michala Marka, ředitele Ústavu výzkumu globální změny při Akademii věd, zcela jednoznačné:

„Pravda ale je, že klimatický systém se mění a důvod je jednoduchý – prostě se otepluje. Takže dochází k tomu, že se ten systém stává stále více nestabilním. A tudíž je pravděpodobnost vzniku extrémních situací vyšší.“

Přímou spojitost vidí naopak v případě sucha. Uvědomuje si nicméně, že možnosti reagovat jsou v mnoha směrech omezené: „Chtít po společnosti, aby nějakým způsobem radikálně měnila své chování, je prakticky nemožné. Radikálním požadavkům rozumím, ale jsem v tom skeptický.“

Brabec: Něco se dělat dá

Šéf Ústavu výzkumu globální změny Marek si myslí, že je potřeba měnit naše životní styly pomalu a trpělivě. „Musíme si ale uvědomit, že některé věci už do našeho života prostě nepatří. Ať chceme nebo nechceme, tak se tomu budeme muset přizpůsobovat.“

Za krok správným směrem považuje snahu Evropské unie říct definitivní „ne“ využívání fosilních paliv. „Bude to samozřejmě obtížné realizovat, ale já to považuji za naprosto zásadní.“

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale upozorňuje, že atmosférické změny mají obrovskou setrvačnost:

„Jinými slovy, i kdybychom dnes naprosto změnili své chování – doslova přestali od zítřka svítit, topit a jezdit autem, tak stejně musíme počítat s tím, že ještě další desítky let by extremizace počasí byla ovlivněna tím, co už se stalo.“

Rozhodně však nesmíme na svou snahu rezignovat, apeluje závěrem: „Něco se dělat dá, určitě se dá klimatická změna zpomalit.“

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.