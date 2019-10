Léto 2019 bylo jedno z nejteplejších v historii. Od května do srpna padlo na 400 teplotních rekordů

Státy ležící na severní polokouli mají za sebou jedny z nejteplejších letních měsíců v historii. Naznačuje to nejnovější vědecká analýza kalifornského klimatického institutu Berkeley Earth, podle něhož od 1. května do 30. srpna padly téměř čtyři stovky teplotních rekordů naměřených ve 29 zemích ležících severně od rovníku – nejčastěji v Německu, Francii a Nizozemsku. Berkeley (Kalifornie) 7:11 13. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střední a jižní Evropu zasáhla další vlna veder - Španělsko | Zdroj: Reuters

Více než 40stupňové teploty ve stínu a tropické teploty ve dne i v noci. Tak vypadalo letošní léto na mnoha místech Evropy, kterou – podobně jako v posledních letech – zasáhly prudké vlny vedra. Stovky měřících stanic však zaznamenaly také zcela nová teplotní maxima.

Koncem června překonala svůj absolutní teplotní rekord Francie – ve Vérargues na jihu země naměřili 28. června 46 stupňů Celsia. Nových teplotních maxim se však dočkaly i Velká Británie, Belgie, Německo, Lucembursko nebo Nizozemsko.

Jak upozorňuje hlavní autor studie institutu Berkeley Earth Robert Rohde, uplynulé léto bylo co do počtu teplotních rekordů v Evropě „pozoruhodné“ – přestože některé stanice mají historii měření i víc než 150 let, právě letos zaznamenaly zcela nová maxima. Obecně se analýza kalifornských vědců zaměřila na stanice ležící na severní polokouli s historií měření nejméně 40 let.

Podle Rohdeho je rostoucí počet teplotních rekordů spojen hlavně s klimatickými změnami. „S tím, jak se Země otepluje, je pro měřící stanice stále jednodušší dosáhnout nových teplotních maxim,“ vysvětluje odborník a dodává, že v minulosti se nová maxima objevovaly asi na dvou procentech měřících stanic, v posledních letech – včetně roku 2019 – to je ale nejméně pět procent.

Nejteplejší měsíc vůbec

Jak píše britská BBC, která na studii kalifornských vědců odkazuje, letošní července byl nejteplejším měsícem historie nejen v Evropě, ale po celém světě. Dosavadní rekord přitom držel měsíc července roku 2016, kdy meteorologové naměřili o 0,04 stupně Celsia méně.

Podle vědců jde o poslední důkaz, že planeta Země se vlivem lidského působení skutečně otepluje. „Vlny veder zaznamenané v červenci 2019 v kontinentální západní Evropě byly natolik extrémní, že je velmi nepravděpodobné, aby byly takové hodnoty naměřeny bez vlivu klimatických změn,“ míní ředitel Institutu pro změnu životního prostředí Univerzity v Oxfordu Friederike Otto.