Co ovlivní vývoj klimatické krize v roce 2024? Americké a evropské volby i plnění závazků

Rok 2024 může být určující pro další vývoj klimatické krize. Lidstvo může buď směřovat k jejímu zmírnění, nebo ji naopak dál zhoršovat. Rozhodnou o tom mimo jiné volby v Evropě i ve Spojených státech amerických, svůj podíl bude mít i konečná podoba energetické strategie Česka. od klimatického zpravodaje Praha 16:49 3. ledna 2024

V první části letošního roku by měl vrcholit meteorologický jev El Niňo, který pravidelně ohřívá atmosféru i oceány. Dá se tedy očekávat, že i letošní rok bude extrémně teplý, a to i vlivem člověkem způsobené změny klimatu. Obvyklé počasí bude El Niňo lokálně narušovat i poté, co odezní. Rok 2024 může být v tomto ohledu velmi důležitý.

Jak říkají studie OSN i nedávná dohoda skoro 200 zemí světa z Dubaje, období do roku 2030 je pro zachování šance na relativně stabilní klima zásadní. Svět k tomu do konce desetiletí potřebuje podle Mezivládního panelu pro klima snížit objem vypouštěných skleníkových plynů o 43 procent ve srovnání s rokem 2019.

Podle vědeckých zpráv, které sloužily jako podklady k nedávné klimatické konferenci v Dubaji, svět za plněním tohoto cíle velmi zaostává a musí znatelně přidat.

Objevují se však aspoň dílčí dobré zprávy. Například v sousedním Německu loni pokryly obnovitelné zdroje energie poprvé víc než polovinu spotřeby.

Rekordním tempem instaluje tyto zdroje Čína, kde by díky tomu mohly už letos začít klesat celkové vypouštěné emise skleníkových plynů.

Plnění klimatického zákona

Česko v tomto směru výrazně zaostává, a to i v plánování. Vyplývá to z prosincového hodnocení návrhu českého Národního energeticko-klimatického plánu (NEKP) od Evropské komise. Ten ovlivní českou klimatickou politiku v následujících letech, spolu se státní energetickou koncepcí a politikou ochrany klimatu, které má letos schválit vláda.

Návrhy NEKP odevzdávají všechny země Evropské unie a z jejich souhrnu zatím vyplývá, že země EU nebudou schopny plnit to, co si předsevzaly přijetím evropského klimatického zákona. Tedy že neplánují dostatečně, aby to pomohlo udržet světové klima v bezpečných mezích.

Český návrh sklidil pochvalu za propracovaný systém renovací budov na úspornější a obecně za práci na úsporách energie. Naopak jako nedostatečné jsou hodnoceny plány na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Česku, obecně na omezení emisí skleníkových plynů, ale také na adaptaci dopadů klimatické změny.

Evropská komise také upozorňuje na nedostatky v plánování toho, aby přechod k udržitelnějšímu hospodářství byl v Česku spravedlivý, tedy aby nehrozilo, že na něm bohatí vydělají a chudí ponesou náklady. Zdokonalit plán a odevzdat jeho konečnou verzi má Česko do konce letošního června.

Faktor voleb

Pro vývoj světového klimatu budou zásadní letošní volby. Hlavně ty prezidentské v USA, které se i v klimatickém zpravodajství mohou stát nejvýznamnější událostí v roce 2024. Pokud za rok usedne v Bílém domě Donald Trump, který platí za popírače klimatické změny, už tak nedostatečnou snahu světa chránit klima to vykolejí.

Současný prezident a pravděpodobný kandidát Demokratické strany Joe Biden není žádný šampion ochrany klimatu. Povolil třeba novou těžbu ropy na Aljašce, projekt označovaný kritiky za uhlíkovou bombu. Ale zároveň prosadil nejsilnější klimatický zákon v amerických dějinách a snaží se do určité míry být aktivní v tlaku na ochranu klimatu na mezinárodním poli.

To by s republikánským prezidentstvím, obzvlášť při vítězství „trumpistického“ kandidáta, skoro jistě skončilo. Trump už jednou USA vyvedl z Pařížské klimatické dohody a avizuje, že k jeho prioritám by patřilo navyšování těžby fosilních paliv a oslabování ochrany přírody obecně, jak se to dělo i během jeho prvního funkčního období.

Z hlediska klimatu čekají podstatné volby také Evropu. Začátkem června budou všechny členské státy volit nové zástupce do Evropského parlamentu. Vyhlídky jsou přitom následující: z predikcí vyplývá, že oslabit by měla frakce Zelených, a naopak posílit mají strany, které mají zájem ochranu klimatu a přírodní rozmanitosti oslabovat.

České klimatické programy

Do Česka z EU ale nadále proudí peníze, které jednotlivcům umožňují výrazněji přispět k ochraně klimatu. Ať už ve svém vlastním domě, v rámci společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo ve firmě se lze zasadit o čerpání financí na renovaci budov či instalaci solárních zdrojů energie.

Peníze jdou z agendy Nová zelená úsporám nebo z některého z jejích podprogramů, které nabízí ministerstvo životního prostředí. Jde o prostředky z emisních povolenek, tedy o princip, že kdo uhlíkovými emisemi prohlubuje klimatickou krizi, ten platí přechod k čistší energetice a úspornějším budovám.

V roce 2024 nově přijatým zákonem Česko také umožní dosud bezprecedentní rozvoj komunitní energetiky. Půjde o možnosti sdílet vyrobenou bezuhlíkovou elektřinu s jinými nebo se stát přímým odběratelem. Lze se také zapojit do vznikajících energetických družstev, a to i bez vlastního zdroje obnovitelné energie.