Nové studie rozbíjí argumenty popíračů klimatické krize. Současné oteplování nemá v historii obdoby

Klimatické změny a oteplování v posledních desetiletích nemají za poslední dva tisíce let obdoby. Ukazují to výsledky hned tří různých nedávno vydaných klimatologických studií. Podle jejich autorů i dalších klimatologů to dokazuje neplatnost hlavního argumentu popíračů klimatické krize, že současné oteplování je podobné přirozeným klimatickým cyklům.

