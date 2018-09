Šance na příchod El Niña je 70 procent, tvrdí meteorologové. Přinese další oteplení planety?

Podle Světové meteorologické organizace je letos 70% šance na opětovný příchod jevu zvaného El Niño spojeného s takzvanou jižní oscilací. Tento efekt souvisí se zeslábnutím studeného oceánského Peruánského proudu. To ve výsledku způsobuje oteplení vod v Tichém oceánu. Poslední El Niño se objevilo na konci roku 2015 a mělo přímý vliv na podnebí na celé planetě. V jeho důsledku byl rok 2016 nejteplejším rokem v historii měření. Praha 20:11 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Planeta Země | Zdroj: NASA

Vědci ze Světové meteorologické organizace, které ve svém článku cituje BBC, neočekávají, že by jev El Niño byl tak silný jako na přelomu let 2015 a 2016. Tehdy šlo o jeden z nejsilnějších zaznamenaných meteorologických projevů tohoto typu, který znamenal to, že rok 2016 se stal nejteplejším rokem v historii měření.

Dalšími důsledky tehdejšího El Niña byly rozsáhlé sucha v Africe, které znamenaly pro mnoho zemí na kontinentu pokles produkce potravin. Jihovýchodní část Jižní Ameriky zase sužovaly povodně, které poničily oblasti v Brazílii, Argentině, Uruguayi a Paraguayi.

„Světová meteorologická organizace neočekává přicházející El Niño tak silné jako v letech 2015-2016, ale stále lze očekávat, že bude mít dalekosáhlé důsledky,“ řekl BBC generální tajemník organizace Petteri Taalas.

„Brzká předpověď této události nicméně pomůže zachránit mnoho životů a zabrání větším ekonomickým ztrátám,“ dodal Taalas.

Klimatické změny, kterými Země v posledních desetiletích prochází, podle vědců ovlivňuje dynamiku dříve pravidelných meteorologických jevů.

El Niño a s ním spojená jižní oscilace je událost, která vzniká ve vodách Tichého oceánu poblíž západního prostředí Jižní Ameriky. Jedná se o zeslabení studeného oceánského Peruánského proudu a s tím související oteplení tamních vod.

Letošní rok začal fází zvanou La Niña, která je protikladem El Niña. Tento jev je charakterizován zesílením jihoamerických větrů a následným zesílením studeného Peruánského proudu, který tak přináší ochlazení až do rovníkových oblastí.

La Niña, která podobně jako její protějšek obvykle trvá mnoho měsíců, nyní však už podle Světové meteorologické organizace postupným oslabováním odezněla. Podle modelu vědců je tak 70% šance, že do konce roku přijde další El Niño.