Z ledovce jako Brno už zbývá Venezuelanům jen pár hektarů. Brzy zmizí úplně

Venezuela se nejspíš stane prvním státem, který přijde o veškeré své pevninské ledovce. Ubývání si lidé začali všímat už v 19. století. Odtávání ledovce v důsledku klimatické změny přitom může pro Venezuelu do budoucna představovat problémy s nedostatkem vody. Pravidelné letní tání je totiž jejím zdrojem pro celou oblast. Caracas 23:19 24. ledna 2019

Původně pokrýval pevninský ledovec celou Sierru Nevadu a rozlohou se blížil moravské metropoli. V současnosti už pokrývá jen vrchol druhé nejvyšší hory Venezuely, Pico Humboldt. Podle odborníků je otázkou roků či dokonce pouhých měsíců, než zmizí úplně.

Vědci se teď proto pustili do výzkumu života ve zbytcích ledu. Odebrali na 600 vzorků a podařilo se jim objevit řadu dosud neznámých mikroorganismů. A to včetně bakterií, které dokáží rozpouštět fosfor, což je vlastnost, která by byla využitelná v hnojivech pro vysokohorské zemědělství.

Daří se oteplování zmírnit?

V dlouhodobém měřítku se předpokládá, že se v důsledku klimatických změn Amazonský prales postupně promění v savanu.

Přestože se Pařížská dohoda zavazuje k tomu, že do roku 2100 nevzroste průměrná teplota na Zemi více než o dva stupně ve srovnání s předindustriální érou, podle geochemika a ekologa Bedřicha Moldana se kýžené výsledky nedostavují.

„Problém je v tom, že když se sečtou závazky jednotlivých zemí, tak to rozhodně nemůže stačit k tomu, aby se oteplení udrželo pod dvěma stupni. Vychází to na něco mezi 3,5 až 3,7 stupně Celsia,“ řekl Českému rozhlasu Plus.

„V Andách panuje obava z toho, že bude nedostatek vody. Nelze předpokládat, že se najde nějaké zázračné řešení – například technické,“ dodal.