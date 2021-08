Klimatolog: Co se s klimatem děje, jsme věděli dávno. Za situaci, kam se dostáváme, si můžeme sami

Vědci už dlouho varují, že stávající způsob využívání přírodních zdrojů je neudržitelný. Přesto emise skleníkových plynů dál rostou. Zpráva mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu uvádí, že je třeba asi dvacet let na to, abychom viděli dopad úsilí snahy o snížení emisí. „Zatím se nezdá, že bychom se velmi rychle chtěli vydat jako celá civilizace správným směrem. Ačkoliv Evropa na ostatní významně tlačí,“ shrnuje klimatolog Tomáš Halenka. Studio Leonardo Praha 18:55 22. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klimatolog Tomáš Halenka z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Scénáře, které zpráva přináší, míří do budoucnosti. Záleží na tom, kam se politické reprezentace rozhodnou, že společnost povedou. A bude záležet, co po nich společnost bude chtít,“ tvrdí Halenka z Katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který se podílel na zpracování hodnotící zprávy panelu, označovaného v angličtině zkratkou IPCC.

Klimatolog upozorňuje, že ani evropské snahy o snižování emisí toho nemusí příliš změnit: „Kapacita Evropy není tak velká proti velkým emitentům CO 2 .“

Zpráva také pomocí modelových simulací upřesňuje takzvaný uhlíkový rozpočet. „Tedy ukazuje, kolik CO 2 si ještě můžeme dovolit vypustit. Pokud bychom v rozumné době došli ke způsobům, jak skleníkové plyny z atmosféry zase odčerpat, tak bychom pak spíš mluvili o těch emisích, které v atmosféře zůstávají.“

Je však otázkou, jak rychlý rozvoj technologií na odčerpávání skleníkových plynů z atmosféry bude.

„Tedy jak rychle je bude možné nasadit provozně, jak budou účinné, jakou kapacitu budou mít. A samozřejmě je nejjednodušší působit na to, aby se člověk choval v souladu s přírodou a do atmosféry už nic nepřidával,“ míní klimatolog.

„Ale v současné době je velmi zřejmé, že chceme-li se udržet na scénářích optimistických a nízkých, tak na odčerpávání skleníkových plynů z atmosféry, zejména CO 2 , spoléhat musíme.“

Co se děje, jsme věděli

Informace a varování, které zpráva IPCC dává, jsou robustní od začátku. A jednotlivé zprávy od první až po tu současnou se postupně vlastně jen zpřesňují, přibližuje vědec:

„Za situaci, do které se postupně dostáváme, si civilizace může sama. Tedy že se politici neodvážili do toho vstoupit výrazně dříve.“ Tomáš Halenka

„Novinové titulky, že se klimatická změna zrychluje, bych okomentoval jen tím, že pokud je systém v nerovnováze – což je, protože teplota roste –, tak když do systému dále přidávám, tak přece nemůžu čekat zpomalení.“

Ona robustnost výsledků vyplývá z postupného upřesňování, zdokonalování a rozšiřování poznatků, které mají vědci k dispozici. Využívat také mohou čím dál složitější a komplexnější modely.

„Ovšem napříč všemi metodami, ke kterým se předchozí zprávy vyjadřovaly a jejichž výsledky shromažďovaly a hodnotily, byly závěry víceméně stejné,“ říká jeden ze spoluautorů studie panelu OSN.

„Takže jsme věděli, co se děje, minimálně před třemi takovými zprávami. Už v té době bylo jasné, co je potřeba dělat. Za situaci, do které se postupně dostáváme, si civilizace může sama. Tedy že se politici neodvážili do toho vstoupit výrazně dříve.“

