Žádná fosilní paliva, místo autobusů saně. Finské Ii chce být prvním bezodpadovým městem na světě

Občané finského města Ii bojují za bezodpadkovou budoucnost. Chtějí se stát prvním zero waste městem na světe, tedy městem bez odpadků. Přestaly využívat fosilní paliva a rozhodli se investovat do úspory energie. Veškerý provoz města je tak zajišťován pomocí udržitelných zdrojů, uvedla BBC. Ii (Finsko) 16:03 23. července 2019

Zero waste v překladu znamená nula odpadu, tedy bez odpadků. Pro tento životní styl se rozhodli občané finského města Ii. Je to jeden ze způsobů, jak bojovat proti klimatické krizi a zároveň zajistit opětovné využívaní všech zdrojů. V Ii již nenajdete zdroje jako uhlí, plyn nebo olej, taktéž fosilní paliva město úplně odstranilo. K celkovému fungování Ii jsou využívány obnovitelné zdroje jako geotermální, větrná a sluneční energie nebo dřevo. Městu se vyplatilo investovat do úspory energie. Ročně tak ušetří půl milionu euro ze svého rozpočtu.

V projektu se angažuje celé město bez ohledu na věk. Děti se ve škole učí, jak měřit spotřebu energie a vody. Hlídají ve třídě teplotu, aby se netopilo více, než je třeba. Školy tak ušetří polovinu nákladů na elektřinu a účty za vodu. Doprava se dočkala také jistých změn, školáci místo autobusů jezdí do školy na saních nebo kolech a po městě se pohybuje více elektromobilů.

Ii se podařilo v období 2007-2015 redukovat emise CO2 na polovinu. „Pokud malé, titěrné Ii s 10 000 obyvateli dokazuje, že pracovat ekologicky se vyplatí, pak už není na co se vymlouvat. Dokonce i globální výzvy jsou řešitelné – každý z nás to zvládne, je to jen otázka vůle,“ říká Leena Vuotovesi, obyvatelka města Ii.

Snaha o bezodpadkový život, je ale viditelná už i v Čechách. Jeden z projektů, který šíří zero waste koncept je nezisková organizace Bezobalu, která funguje už od roku 2017. Je to prodejna, kde nakoupíte pouze na váhu a obal si musíte přinést sami. Dalším projektem je například blog Czech Zero Waste, který pořádá různé bezodpadkové výzvy.