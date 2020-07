Klima se měnilo vždy, ale nikdy globálně. Kdyby nebylo člověka, změna neprobíhá, říká klimatolog

Od roku 2016 je to poprvé, kdy na začátku léta Česká republika nebojuje s nedostatkem vody v půdě. Opravňuje nás tento vývoj k mírnému optimismu? „Zatím můžeme být optimističtí, ale co se stane na podzim lze jen těžko předpovídat. Letos je situace rozhodně lepší, než byla v předchozích pěti letech,“ tvrdí klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Pavel Zahradníček. Praha 19:35 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu upozorňuje, že ke zmírnění globálního oteplování nestačí jen snižovat emise oxidu uhličitého produkovaného továrnami či auty, ale je třeba změnit způsob využívání půdy i chování spotřebitelů | Zdroj: Profimedia

Do roku 2015, kdy do střední Evropy přišla suchá epizoda, počet srážek nad 12 milimetrů rostl. Od té doby ale deště na našem území ubývá. „Je méně i intenzivních bouřek a proto se nám naakumulovalo sucho. Mizí také zahradní deště, během kterých by pršelo několik dní v kuse,“ říká klimatolog.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Neobvyklé nízké množství vody je asi na 12 procentech území Česka. Pravé sucho je jen na jednom procentu, popisuje Zahradníček

Právě extrémní sucha a následující bleskové a silné bouřky, které způsobují povodně, jsou jedním z hlavních problémů. „Jak se nám mění klima a zvyšuje teplota, tak extremita počasí narůstá. Bohužel se nám rozevírají nůžky mezi oběma extrémy a musíme se na to připravit.“

Jak zmírnit nedostatek vody?

„Většina území republiky má o 5 až 40 milimetrů více vody, než je běžné. Doplnily se nám díky srážkám i podzemní vody,“ popisuje momentální nárůst klimatolog Pavel Zahradníček.

Česká krajina je závislá hlavně na srážkách, které rychle naprší a potom odtečou. „Díky tomu, že se otepluje, tak za současné sucho může z 50 procent vzduch a z 50 procent nedostatek srážek. V posledních pěti letech jsme zažili oba extrémy, tak se nemůžeme divit, že to krajina není schopna vyřešit.“

Podle klimatologa Zahradníčka se na sucho můžeme připravit. První opatření je zachytávání vody v krajině tak, aby se dostávala do hlubších vrstev. Jako další je lepší zacházení s vodou všech obyvatel. Napršenou vodu by měli zadržovat a používat třeba na zavlažování.

Opravdu prožíváme klimatickou změnu?

Historici připomínají epizodu z let 1530 až 1540, která prý v mnohém připomínala momentální situaci. „Sucho dříve způsobovaly přirozené faktory, jako je třeba změna sluneční aktivity. V současnosti víme, že tyhle faktory jsou neutrální. Je pravda, že sucho bylo i v minulosti, ale momentálně je četnější a intenzivnější,“ říká klimatolog.

Mění se podle něj i charakter hydrologického roku. „Sice nám v zimě prší, ale ne ve sněhových srážkách. V letošním roce bylo v nížinách oproti normálu pouze 10 procent sněhu a na horách jen 60 procent. Pozorujeme také, že klesají srážky během jara a výrazně roste teplota.“