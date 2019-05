‚Ta zrůdnost bude vždycky vidět.‘ Boží Dar nesouhlasí s upravenou verzí Stezky v oblacích

Nejvyšší vrchol Krušných hor - Klínovec - zdobí od konce 19. století kamenná rozhledna. V příštím roce by měla nedaleko ní vzniknout takzvaná Stezka v oblacích. Proti vybudování moderní atrakce se ale postavila některá města v okolí Klínovce, například v Božím Daru tvrdí, že naruší ráz okolí. Klínovec 17:30 28. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stezka v oblacích v Dolní Moravě | Zdroj: Martin Veselý / MAFRA / Profimedia

Panorama Krušných hor by se mohlo během jednoho roku změnit. V blízkosti nejvyššího vrcholu Klínovce vznikne takzvaná Stezka v oblacích/Skywalk. Vyhlídková konstrukce by měla být vysoká zhruba 50 metrů a vést by k ní měla několik stovek dlouhá visutá stezka. U ní by navíc mělo vzniknout i nové sociální zázemí s občerstvením. Záměr soukromého investora vzbudil u obyvatel okolních měst a obcí pozitivní i negativní emoce.

Proti záměru se postavilo město Boží Dar, ale také lidé na sociálních sítích. „Na pohledech z Karlových Varů, ze silnice Karlovy Vary-Ostrov a podobně bude ta zrůdnost vždycky vidět. Do krušnohorské památkové zóny nebude patřit,“ říká Českému rozhlasu Karlovy Vary starosta Božího Daru Jan Horník. Podle něj by plánovaná Stezka v oblacích zásadně narušila krajinný ráz v okolí vrcholu Krušných hor a to i ze sousedního Německa.

Soukromý investor tvrdí pravý opak. Podle něj by vybudování moderního zázemí nahradilo nefunkční historický hotel na vrcholu Klínovce, který je zchátralý a mimo provoz. Odkazuje také na fungující obdobnou stezku v Dolní Moravě v Jeseníkách, kterou během prvního roku navštívilo zhruba 200 tisíc návštěvníků.

Se stavbou se počítá

„Já to vnímám tak, že požadavky Božího Daru jsme se snažili splnit v maximální možné míře. Projekt jsme přeložili téměř o rok a vyšli jsme vstříc zásadním bodům. Dali jsme tu stezku mimo horizont hlavního vrcholu Klínovce, zhruba půl kilometru od televizní věže. Výška věže se snížila ze 75 metrů na 50 metrů. Myslím si, že jsme udělali maximum,“ vysvětluje Petr Zeman ze Skiareálu Klínovec, který je partnerem moravského investora.

Upravená verze Stezky v oblacích vyjde na zhruba 250 milionů korun. Pozemky, kde by měla stezka stát, patří městu Jáchymov. Ten se od začátku projektu řadí k jeho podporovatelům, vysvětlil nezávislý starosta Bronislav Grulich.

„Zimní sezona naplňuje naše očekávání, ale v létě tolik návštěvníků nemáme. Byli bychom rádi, kdyby tento záměr byl realizován, protože předpokládáme, že dojde k navýšení návštěvnosti i v letních měsících,“ říká.

Pokud investor získá potřebná povolení, chce s výstavbou Stezky v oblacích začít letos na podzim. A to i přes hlasitý nesouhlas Božího Daru.