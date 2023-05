Více klíšťat se objevuje i na místech, kde se jim dřív nedařilo. Počet nakažených boreliózou v Česku roste

Hygienici varují před stoupající aktivitou klíšťat po mírné zimě, kterou máme za sebou. Klíšťata se navíc vyskytují i ve vyšších nadmořských výškách, kde dřív nebyla. Potvrzuje se to třeba v Libereckém kraji, kde vzrůstá počet onemocnění klíšťovou encefalitidou v oblastech, kde dřív hygienici žádné případy neevidovali. Praha 12:28 14. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klíšťata se letos vyskytují i ve vyšších nadmořských výškách, kde dříve nebyla (ilustrační foto) | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Od začátku roku evidují zdravotníci na Liberecku už 13 případů lymeské boreliózy, tedy nemoci způsobené klíšťaty, a jeden opravdu velmi vážný případ klíšťové encefalitidy. Klíšťat přibývá, protože jich kvůli mírnějším zimám jich tolik nezahyne. Prostě přezimují.

Změna klimatu ale hlavně způsobuje, že se klíšťata dostávají i do oblastí, kde dřív nebyla, a to zejména do vyšších nadmořských výšek, třeba i 1000 metrů nad mořem.

Konkrétně na Liberecku bylo před 10 lety hodně klíšťat na Českolipsku, kde je oproti zbytku kraje tepleji, ale teď se nákaza objevuje i na Semilsku, na Jablonecku, v oblasti Jizerských hor a Krkonoš.

Objevují se i případy, kdy se lidé nakazili pitím nepasterizovaného mléka nebo podomácku vyrobenými sýry. Je to kvůli tomu, že klíště nakazilo skot a viry se dostaly do mléka. Když není pasterizované, hrozí nákaza. To se nedávno stalo v třeba v okolí Doks, kde takto onemocněli tři lidé.

Jak se chránit?

Kromě výše položených lokalit se klíšťata, jako po každé zimě, začínají vracet i do nižších nadmořských výšek. Například v celé Praze a v polovině Středočeského kraje v neděli platí pátý, tedy nejvyšší stupeň indexu aktivity zvířat klíšťat, který uvádí Český hydrometeorologický ústav.

Lidé by měli použít repelenty při procházkách do přírody a vůbec by neměli volně vstupovat do listnatých a smíšených lesů. Pohybovat by se v nich měli pouze po zpevněných cestách a po návratu by se vždy měli prohlédnout.

Za poslední čtyři měsíce hygienici v Praze a Středočeském kraji zachytili 88 případů lymeské boreliózy, tedy o 23 víc než za stejné období loni. Klíšťovou encefalitidou se ale ve stejném období v hlavním městě a středních Čechách nakazili tři lidé. To je méně než v prvním kvartálu loni.

Hygienici také doporučují očkování proti encefalitidě, a to především starším lidem.