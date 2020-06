Lidé by si měli o víkendu dát větší pozor na klíšťata, varuje ČHMÚ. Hrozí zvýšené riziko nákazy

Aktivita klíšťat je o tomto víkendu na devátém stupni. To znamená nejvyšší riziko. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Čím vyšší je stupeň, tím vyšší je riziko, že roztoč člověka nebo zvíře napadne. A je-li infikované, pak se taky zvyšuje pravděpodobnost nakažení klíšťovou encefalitidou nebo lymeskou boreliózou. Devátý stupeň aktivity klíšťat bude platit taky v pondělí. Praha 17:17 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zdravotní ústav doporučuje při tak vysoké aktivitě klíšťat používat při pobytu v přírodě repelent | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Státní zdravotní ústav doporučuje používat repelent a v přírodě se ideálně pohybovat jen po zpevněných cestách. Neměli bychom taky chodit do listnatých a smíšených lesů, případně se večer a ráno pořádně prohlédnout. Nejlepší ochranou před klíšťaty je pak očkování.

„Nejideálnější doba samozřejmě jsou zimní, podzimní i jarní měsíce, ale čím dříve tím lépe, takže jsme pro, aby se lidé naočkovali, co nejdříve. Klidně i tyto měsíce s tím můžeme začít,“ vysvětluje přimářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová.

V takovém případě se ale podle Roháčové zájemcům doporučuje rychlejší forma očkování, aby se ochranné látky v těle člověka vytvořily dříve.

„Kdy se dají dvě dávky první po 14 dnech a potom bychom měli to ochranu zhruba za měsíc. To znamená ty letní prázdniny již ano. Ale že bychom si to dali dneska a za týden byli chránění, tak tomu není.“

Při běžném očkování je nástup ochranných látek zhruba o měsíc pomalejší.

Běžně se druhá dávka vakcíny aplikuje 6 až 10 týdnů od prvního očkování a ochranné látky se pak vytvářejí za dalších zhruba 14 dní. Třetí dávka očkování by pak měla přijít v obou případech. Jak při zrychleném, tak i běžném očkování - zhruba za rok. Pro imunitní systém člověka je lepší, když se očkování rozkládá pomaleji, tedy když se necháme očkovat už na podzim nebo v zimě.

Když už si klíště na těle najdeme, hned ho musíme vytáhnout pinzetou nebo kleštičkami. „Žádné masti, žádné zakapávaní a podobné věci, ale dezinfikuje se, a pak je doporučováno to místo sledovat a to třeba měsíc,“ dodává Roháčová.

Místo je třeba sledovat hlavně kvůli lymeské borelióze. Ta se totiž nejdřív projeví červenou skvrnou s bílým středem. To je rozdíl proti klíšťové encefalitidě, u které na kůži žádné příznaky nenajdeme. Jeden až dva týdny je proto třeba sledovat příznaky jako teploty a bolesti hlavy. Loni v České republice tuto nemoc prodělalo na 800 lidí.