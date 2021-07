Aktivita klíšťat je na nejvyšším stupni. ,Co nejrychleji ho odstraňte, na technice nezáleží,‘ radí parazitolog

V Česku platí mimořádné riziko napadení klíštětem, tedy nejvyšší stupeň z pětibodové škály. Lidé by neměli vstupovat do porostu lesů či městských parků. Také by se měli chránit repelentem a vhodným oblečením. Větší aktivita klíšťat zvyšuje i riziko nákazy klíšťovou encefalitidou nebo lymskou boreliózou. Do konce května lékaři hlásili 28 případů encefalitidy a 340 boreliózy. Více s parazitologem Radkem Šímou z Biologického centra Akademie věd. Rozhovor Praha 11:42 11. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klíště | Foto: Erik_Karits | Zdroj: Pixabay

Pokud si najdu zakousnuté klíště, jak velká je v Česku pravděpodobnost, že od něj chytím jednu ze zmiňovaných chorob?

Velice se to liší u každé z těch dvou chorob. Co se týče lymské boreliózy, tak u ní je pravděpodobnost nákazy poměrně hodně vysoká. Asi 20 procent klíšťat v naší přírodě je nakažené nějakým druhem borrelií. U klíšťové encefalitidy je riziko o něco menší. Promořenost klíšťat je asi jedno až tři procenta, která na sobě virus mají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Aktivita klíšťat je na nejvyšším stupni. Více s parazitologem Radkem Šímou z Biologického centra Akademie věd

Hraje v tom nějakou roli i to, za jak dlouho ho odstraním?

Ano, to je jedna z klíčových věcí. Platí, že čím déle klíště na člověku saje, tím je vyšší šance, že se patogeny z klíštěte do člověka dostanou.

Nejlepší rada, kterou mohu lidem dát, je: Poté, co na sobě najdete klíště, tak ho co nejrychleji odstranit.

A když se člověk vrátí z přírody, měl by se zevrubně prohlédnout nebo se nechat prohlédnout, protože riziko tam je. Když mluvíme o tom, že je v létě vysoká aktivita klíšťat, jak je to možné, když byla dlouhá zima? Ta klíšťatům nevadí?

Klíšťatům zima zase tolik nevadí. Dokážou se před ní schovat. Zalezou si někam do listí, kde půda tolik nepromrzá. Zimu přežijí celkem v pohodě. Ale čím je letošní rok výjimečný, proč je jejich aktivita tak vysoká, tak je to hlavně deštivé počasí. Jediné, co klíšťatům vadí, je sucho. A letos mají vhodné podmínky, protože je hodně srážek a v lesích je vlhko.

Čeští vědci se podíleli na výzkumu protilátek na klíšťovou encefalitidu. Mohou být prevencí i lékem Číst článek

Vědci z českobudějovického parazitologického centra, jehož jste členem, vyvinuli ve spolupráci s americkými kolegy protilátky na klíšťovou encefalitidu. Je to tak?

Netýká se to přímo mě, byli to kolegové z vedlejší laboratoře pod vedením profesora Daniela Růžka. Skutečně vyvinulo specifické protilátky proti klíšťové encefalitidě. Je to první možná léčba klíšťové encefalitidy. Do této doby je nemoc neléčitelná.

Můžete ještě na závěr připomenout, jak bezpečně klíště vyndat?

Na technice nezáleží. Klíště můžeme vyndat tak, jak jsme zvyklí. Použít kleštičky, pinzetu nebo ho jen vyškrábnout. To, na čem záleží, je ta rychlost. I když klíště na sobě objevím už v lese, tak nečekat na to, až přijdu domů, a budu si ho moct nějak odborně vyndat, ale hned v lese ho nějak vyškrábnout a co nejrychleji ho vyndat. To je klíčové.