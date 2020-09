Obora v Klopotovském údolí zůstává bez stáda jelenů. Správa už počítá s tím, že se do ohrady nevrátí

V Klopotovském údolí panuje klid. Žijí tu divoká zvířata v ohradách. V tuto chvíli to ovšem není úplně přesné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Klopotovské údolí u Nového Města nad Metují je stále bez jelenů

Sešli jsme se se dvěma pány, kteří dlouhodobě pozorují zdejší jeleny. „Tuhle jsem je viděl, byli tam zalehlí. Pak odešli a včera mi přišli zezadu k posedu. Jejich celkem šest – dvě mláďata, tři laně a jeden jelen," říká Milan Barth, který jeleny vídá jeleny za ohradou v lese.

David Rek, vedoucí odboru Správy městských lesů v Novém Městě nad Metují, očekával, že se jeleni vrátí do obory, ale nestalo se tak. „Čekali jsme jejich návrat, ale příroda byla trošku rychlejší, než jsme si mysleli. Protože nám laně během týdne nakladly venku kolouchy, tak je nešlo zavřít do ohrady, jelikož kolouchy nechávaly někde odložené v houštinách. říká pro Český rozhlas Hradec Králové.

A hned ještě doplňuje: „Tak jsme čekali, že je začnou vodit s sebou. Ale mezitím se jejich plachost stupňovala a teď už je horko těžko tady i uvidíme. Ještě sem občas chodí na krmení, ale čím dál méně."

Jdeme se podívat k ohradě. Dá se poznat, jestli tam jeleni v noci byli? „Můžeme to zjistit, protože to denně kontrolujeme. Předpokládám, že teď v noci tu nebyli, protože jsou tady rozházená jablka v okolí seníky a ta by pravděpodobně už byla pryč. A granule jsou v korýtkách, takže tu jeleni nebyli."

Lovce překvapil ‚zastřelený‘ jelen, když k němu šel, zvíře na něj zaútočilo. Muž v nemocnici zemřel Číst článek

Co se s tím tedy dá dělat?

„Zatím uvidíme po říji. Pokud samozřejmě říje nějak proběhne a jeleni se nám neodstěhují někam dál do hor, nebo je někde někdo nestřelí, což je také jedna z možností. Pokud by se přesunuli do honitby, kde povolený lov zvěře, tak tomu nijak nezabráníme. Takže uvidíme. Pokud by se nám po říji zase vraceli zpátky na krmení, pomocí fotopastí, které využívají mobilních telefonů, bychom přesně věděli, že právě přišli, tak bychom mohli zkusit zatarasit jim průchod. Je to jedna z variant."

Návratu jelenů do zdejší ohrady v Klopotovském údolí dává Nové Město nad Metují čas přibližně do jara. Pak se bude rozhodovat podle situace, co bude dál.