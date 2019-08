V Německu odchytili uprchlou kobru monoklovou. Po metr a půl dlouhém hadovi pátrali od neděle

V případě uštknutí může u citlivých lidí kvůli silné alergické reakci nastat smrt do několika minut, v běžných případech člověk umírá zhruba po 24 hodinách.

Úřady z obav o bezpečnost evakuovaly asi 30 obyvatel domu, kam se v pátek lidé už mohli vrátit. Do sklepa a na půdu byl však vstup zakázán. Město se domnívá, že had uprchl nájemníkovi, který chová dalších asi 20 exotických plazů. Dotyčný to popřel, úřady mu přesto chov hadů zakázaly.

Případ v Německu vyvolal debatu o zpřísnění pravidel pro chov nebezpečných zvířat. Ministryně životního prostředí spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko se dokonce vyslovila pro úplný zákaz jejich držení v soukromých bytech a domech.

Podobným případem se loni v říjnu zabývala i česká policie. Mamba zelená, k jejímuž chovu neměla majitelka povolení, uprchla v pražských Hlubočepích. Odchytit se ji podařilo po třech dnech v nedaleké zahrádkářské osadě. Majitelka, kterou had uštknul, zemřela.