Na kočku funguje jedině směnný obchod. Na bázi strachu si u ní respekt nezískáte, říká psycholožka

Kočka je tak trochu autista, potřebuje mít pravidelný řád a denní rytmus, upozorňuje s nadsázkou kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová. Doba pandemie podle ní pozitivně ovlivnila psy, kteří si užívají, že je rodina doma. Kočky se ale těší, až se zase vrátíme do práce. Proč se naučily mňoukat? Praha 19:44 28. června 2020

Je zažitým předpokladem, že mňoukání je nástroj, kterým se dorozumívá kočka s kočkou. Je to však omyl. Mňoukáním komunikuje kočka s lidmi.

Klára Nevečeřalová ve vysílání Českého rozhlasu Plus připomíná studii britského profesora Johna Bradshawa, podle níž se kočky naučily mňoukat na lidi, aby přilákaly jejich pozornost a dosáhly svého.

Pravděpodobně jde o naučené chování, které kočky odkoukaly od miminek. Kočky zřejmě odpozorovaly, že pláč malého dítěte vždy upoutá pozornost dospělého člověka. Naučily se proto mňoukat na stejné frekvenci.

Kočky vzájemně mezi sebou komunikují jinak, většinou méně hlasitě. Na mňoukání jedné kočky ta druhá zpravidla nereaguje. To je zároveň důkazem toho, že kočka rozlišuje lidi jako jiný živočišný druh, se kterým je potřeba komunikovat odlišně. Zároveň je ale vnímá jako členy své smečky.

‚Jsme nad-kočky‘

Člověk je pro kočku zdrojem všeho dobra. Jsme nad-kočky. Jako jeden z mála živočišných druhů míváme stoprocentní úspěšnost v lovu. Jídlo domů přinášíme pravidelně a v pravidelných časech kočku krmíme. Ta si nás za to svým způsobem váží.

Pokud jde o sociální role v rodině, nejsou podle odborníků pro kočku důležité. Autoritu každého jednotlivce vyměřuje jenom vůči sobě. „V očích kočky může být vrchní alfa samec šestileté dítě,“ říká Nevečeřalová.

Důležitá je vaše úspěšnost v lovu, jak o kočku pečujete a jak s ní interagujete. Pokud rodiče vedou dítě k tomu, aby se o kočku staralo, může pro ni být právě dítě vůdcem.

Největší projev kočičí lásky je, když vás kočka začne olizovat. Tím vás omývá. Znamená to, že o vás pečuje právě jako o člena své smečky. Největší důkaz toho, že vám kočka důvěřuje, je, když na vás líně mrká, zejména ve chvíli, kdy usíná. Když je kočka ochotná zavřít před vámi oči, znamená to, že věří, že ji nenapadnete. Má pocit, že je s vámi v bezpečí.

Močení v bytě

Stále ale existují kočičí gesta, která si lidé vysvětlují mylně. Tím nejčastějším je močení. Kočka pomocí moči komunikuje – značí si tím své území a ostatním kočkám předává informace. Teritoriální značka moči obsáhne mnoho důležitých informací: kdo na daném území byl, kdy tam byl, co měl ráno k snídani apod.

Pokud kočka začne močit v domácnosti, člověk si to většinou vyloží tak, že se mu kočka za něco mstí a že si na něj z nějakého důvodu zasedla. Kočičí psycholožka ale upozorňuje, že ve většině případů to tak není. Takové případy jsou spíš výjimečné. Kočka pomocí moči komunikuje a pravděpodobně se vám tím snaží něco důležitého sdělit.

„V momentě, kdy vám kočka začne doma čůrat, vás před něčím brání a znamená to, že vás má naopak až moc ráda, protože vás chce uchránit před něčím ošklivým a zlým, co je venku a mohlo by vás to zabít,“ říká. Z toho důvodu nemůžete kočku močení v bytě „odnaučit“. Klasická metoda „vyrácháme v tom kočce čumák“, určitě nepomůže. Kočka v domě močí z jiných důvodů než pes.

Močení v bytě může také zapříčinit nový vetřelec. Pokud jste majitelem kočky a chcete svůj zvěřinec rozšířit, je jednodušší přivést domů psa než další kočku. Kočka je teritoriální zvíře, brání si své území i svého páníčka.

Když přijde narušitel ve formě další kočky, je to pro obě zvířata složitá situace, se kterou se těžko vyrovnávají. Pokud je tím narušitelem jiný druh - pes, fretka nebo třeba narozené dítě - je to pro kočku snazší. Znamená to pro ni méně stresu.

Pokud ale chcete ke své stávající kočce přivést novou, mělo by jejich seznamování projít jednotlivými citlivými kroky. „Nejhorší, co člověk může udělat, je přinést domů novou kočku, hodit ji doprostřed obýváku a říct tak a mějte se rádi. To ve většině případů končí tak, že je pokousaná a podrápaná nejen druhá kočka, ale i majitel,“ říká kočičí psycholožka.

Stále ještě divoká šelma

Její kolega, psycholog psů Rudolf Desenský, často tvrdí, že pokud jsou v domácnosti se zvířetem problémy, není chyba u psa ale na druhém konci vodítka, tedy v majiteli.

Nevečeřalová je přesvědčena, že žádná kočka není ze své podstaty zlá. Zároveň ale říká, že pokud se v soužití s kočkou vyskytnou problémy, je vina většinou na obou stranách. Důvodem je zejména to, že kočky neprošly tak dlouhou fází domestikace jako psi.

Pokud vám kočka začne močit v domácnosti, může být příčinou něco, co nedokážete odhalit a tím pádem ani ovlivnit.

„Může být problém v tom, že máte okna nasměrovaná do parku, kde v noci courají cizí kočky a kocouři a vaše kočka se začne bát toho, že jí vniknou na její území. Ona si to radši označkuje, aby si chránila vás i své území. To jsou věci, které nemůžete ovlivnit. Ale v momentě, kdy kočka útočí majiteli na achilovky a na ruce, tak už je to většinou chyba majitele,“ upozorňuje Nevečeřalová.

Rozdíl v domestikaci psů a koček je v řádu tisíců let. Vlivem toho má kočka silnější přirozené instinkty.

„Když pes žije celý život v bytě a najednou ho pustíte ven, tak se tam horko těžko uživí. Bude vyžírat popelnice a podobně. Když vypustíte na ulici kočku, tak se v ní ve finále lovecký pud probudí. Začne lovit ptáky a myši. Kočka totiž ještě není člověkem tolik zblbnutá. První kočičí plemeno se cíleně vyšlechtilo teprve před sto lety. To je strašně kraťoučká doba,“ říká kočičí psycholožka.

Odvrácená strana

Z důvodu odlišné fáze domestikace je kočka na ulici a ve volné přírodě ve výhodě. Je mnohem více samostatná a vlivem toho jsou kočky aktuálně kriticky přemnožené. Vinu na tom ale nese i člověk, který kočky nesmyslně množí. Pokud majitel svou kočku nenechá vykastrovat a pustí ji ven na ulici, je téměř jisté, že přinese domů koťata. Ty pak člověk likviduje vlastní silou, nebo je vůbec neřeší.

Ke zhoršení situace podle Nevečeřalové paradoxně přispělo i nové zpřísnění zákona na ochranu zvířat. Kočky se díky tomu množí geometrickou řadou. Narozená koťata pak umírají na různé nemoci, na podvýživu, chřadnou na ulicích. Útulky jsou přeplněné, už na začátku jara mívají stop stav.

„Kočkám to hraje do karet, ale je to ekologická katastrofa. Kočky likvidují populace ptactva, zajíčků apod. Všechno má dvě strany,“ přiznává Nevečeřalová.

Ideální by podle ní byl pořádný kastrační program, ale nikdo se tím nechce zabývat. „Obce by se měly starat o volně žijící populace koček na svém území, ale všichni před tím zavírají oči. To nahrává do karet i různým množírnám,“ dodává.

Kdo se nehodí pro kočku

Pokud byste hledali typ člověka, který se nehodí pro kočku, je to zaručeně cholerik.

„Kočka potřebuje mít svůj klid. Pokud člověka rozčílí, že kočka, která nesmí na linku, vyskočí na linku, tak s takovým člověkem nemůže být kočka šťastná. Nemůže žít v tom napětí. Kočka není typ zvířete, které by chtělo cíleně poslouchat. U kočky toho dosáhnete jedině směnným obchodem. Když máte něco, co kočka chce, tak vás bude stoprocentně poslouchat. Ale když jí nemáte co nabídnout, tak u kočky si respekt na bázi strachu nezískáte. To je další velký rozdíl mezi psem a kočkou,“ upozorňuje.

Cholerici to ale podle ní často vědí a kočky si nepořizují. Nejsou schopni vyrovnat se se svobodnou myslí kočky.