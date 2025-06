Koně Převalského si užívají volnosti. Do kazašské stepi je loni přivezla Zoo Praha, její snahy pokračují

„Ve skupině, která se bude vypouštět, je jeden hřebec a pět klisen. Dvě z klisen mají na sobě satelitní obojky,“ popisuje kurátorka kopytníků Zoo Praha Barbora Dobiášová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Loni přivezení koně Převalského vyběhli do širé stepi. V Kazachstánu už na vypuštění čeká nové stádo

„Je tedy možno pomocí signálů sledovat, kdy se stádo pohybuje. Jelikož je to stádové zvíře, je tu velký předpoklad, že se klisny nebudou dělit a budou se držet hřebce. Takže nám signál, který budeme schopni sledovat, ukáže, kde jsou všichni ti koně.“

Kromě samotných koní, se zkoumá také vliv zdejší stravy na jejich zažívání i povahu. Naopak se pak zkoumá také jejich vliv na zdejší přírodu. „Zvýšit by se mělo například druhové složení rostlin. Potom by tu mohlo být i víc druhů opylovačů, brouků, kteří se živí trusem koní a tak podobně,“ vysvětluje vědecká pracovnice Zoo Praha Anna Bernátková.

2:13 Nejprve letadlem, pak auty 300 kilometrů. Zoo Praha dovezla do Kazachstánu sedm koní Převalského Číst článek

Kazašští koordinátoři z reintrodukčního centra Alibi si nepřáli, aby byl u vypouštění koní do volné přírody velký počet novinářů. Skupina, která tam vyrazila, byla proto striktně omezená.

„Poprvé po stovkách let tady do Zlaté stepi, do volnosti, vyběhli divocí koně,“ vzpomíná ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, který u vypuštění koní byl.

„Místní pracovníci rozebrali kus ohrady a koně vyběhli ven. Viděli jsme, jak běží směrem k nám a úplně jsme žasli. Bylo to v podvečer, v krásném světle běželo šest koní. To člověk do smrti nezapomene,“ líčí svůj zážitek z posledního rozloučení. Projekt má dalších několik let pokračovat.