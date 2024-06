Koně Převalského z pražské zoo už se prohání kazašskou stepí. První vyběhla klisna Zeta II

„První koně Převalského se po stovkách let vrátili do stepí středního Kazachstánu,“ řekl po vypuštění Zety II ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale tohle byl historický okamžik. Pohled na Zetu II odbíhající do stepi mi nikdy nevymizí z paměti.“

Tři „převaláci“, které odchovala Zoo Praha, si nyní budou v reintrodukčním centru Alibi zvykat na život ve Zlaté stepi (Altyn Dala). Poté se stanou zakladateli obnovené populace v zemi svých předků. Ve čtvrtek se k nim připojí další klisny, které poletí rovněž strojem CASA Armády ČR z Berlína.

„Čelili jsme mnoha problémům, ale přesto jsme tři ‚převaláky‘ úspěšně dopravili na vzdálenost více než čtyř tisíc kilometrů z Prahy do středního Kazachstánu,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Je třeba si také uvědomit, že od zrodu myšlenky projektu k vypuštění koní uběhl velmi krátký čas, během kterého jsme čelili i dalším potížím, mimo jiné povodním v Altyn Dala. Všem zúčastněným a našim partnerským organizacím patří velký dík.“

Vykládka transportních boxů s koňmi Převalského na přistávací ploše v Arkalyku ve středním Kazachstánu | Foto: Václav Šilha | Zdroj: Zoo Praha

Jako první byla klisna Zeta II vypuštěna proto, že její jméno upomíná na slavnou pražskou klisnu Zetu, která se v Mongolsku stala matkou velkého množství hříbat a dožila se rekordního věku. Po ní vyběhla z transportní bedny Ypsilonka a následoval mladý hřebec Zorro.

Trojice koní zvládla transport z chovné stanice Zoo Praha v Dolním Dobřejově. Následoval 15 hodin dlouhý let z Letiště Praha-Kbely s mezipřistáními v Istanbulu a a Baku. V 8.20 místního času dosedla CASA na ještě do nedávna opuštěnou letištní plochu v Arkalyku ve středním Kazachstánu.

Po vykládce koní a jejich naložení jeřábem na Kamazy putovala kolona aut s koňmi na korbě a policejním doprovodem přes osm hodin často náročným terénem. Došlo i na brod přes řeku. Celkem koně urazili vzdálenost zhruba 4 500 kilometrů.

Kůn Převalského - Zeta II | Foto: Zoo Praha, Petr Hamerník