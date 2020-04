Veterinář: Když se covid-19 přenesl ze zvířat na člověka, může se šířit i naopak. Náchylné jsou kočky

„Covid-19 pochází ze zvířat, takže není překvapivé, že se objevuje i u nich samotných,“ tvrdí veterinář David Modrý z Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Ondřeje Ševčíka

„Samotný nález virové RNA v materiálu z koček nebo psů ale hned neznamená, že zvíře je i hostitelem viru. Není překvapivé, že v rodinách, kde žijí pacienti s covidem-19 a kde se vyskytuje plno virových částic, může být pozitivní i stěr z nosní sliznice psa. Nic vám to ale neřekne o tom, jestli je pes také infikován,“ dodává ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Není totiž vůbec jisté, jestli se „ten váš“ virus začne v těle zvířete dál replikovat, to pak onemocní a projeví se i nějaké klinické příznaky. Zvířecí hostitelé jsou ale podle veterináře klíčoví pro vývoj a výzkum nové vakcíny.

Kočky a fretky

„Zatím první objektivní světlo přinesly výsledky nedávno zveřejněné čínské experimentální studie. Prokázaly schopnost viru dál se vyvíjet v kočkách a v experimentálních podmínkách se mezi nimi i dál šířil. V omezené míře se vyvíjel i ve fretkách. Na rozdíl od psů, prasat, nebo ptáků (kuřat a kachňat), kde se nenašel,“ vysvětluje Modrý.

Co tak víme, je, že přenos genetické varianty nového koronaviru je velmi rychlý, a to směrem k lidským, opičím nebo kočičím buňkám. Také proto jsou i v českých zoologických zahradách a parcích zavedena přísná hygienická opatření.

„Přenos viru na některá zvířata tak možný je, ale nebezpečí, zdá se, není tak veliké. Podívejte se na to množství infikovaných lidí celého světa. Je nepravděpodobné, že kdyby tady byl nějak významnější patogenní přenos na psy a kočky, tak bychom dnes viděli už tisíce klinických případů. To ale neznamená, že by k přenosům docházet nemohlo, a pravděpodobně k nim po nějakou dobu ještě i docházet dál bude,“ dodává veterinář.

Více si poslechněte v audiozáznamu rozhovoru. Ptal se Ondřej Ševčík.