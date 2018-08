Přehodnoťte svůj vztah k vodě, začíná jí být nedostatek, apeluje hydrobiolog

Sinice už opět zamořují české vodní plochy. A podle Jaroslava Vrby se není čemu divit. „Sinice mají rády teplo, a také nadbytek živin. Jejich přikrmování začalo s vynálezem růstových průmyslových hnojiv,“ upozorňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaká je kvalita vody v Česku? Poslechněte si celý rozhovor.

A pokračuje to dodnes. I na nás tak záleží, jak bude česká příroda vypadat za deset let. „Pokud dáme přednost svému pohodlí a budeme se tvářit, že problém neexistuje, nádrže pokvetou čím dál víc, v celé ploše a nebude se kde koupat,“ varuje hydrobiolog.

„Přehodnoťte svůh vztah k vodě. Abychom v dnešní době sucha a rozkolísaných srážek měli zásobu. Abychom si udrželi komfort toho, že z kohoutku teče pitná voda,“ dodává.

Voda mizí i z krajiny

A vliv to všechno může mít i na krajinu jako takovou. „Krajinu ovlivňujeme tím, jak se k ní chováme jako hospodáři a zemědělci.

Například poválečné zemědělství a kolektivizace vedly k dnešní vysušené krajině, kdy například na jižní Moravě už krajina vodu ani nezadrží,“ bilancuje poslední desetiletí Vrba.

„Už padesát let se snažíme vody co nejrychleji zbavit. A pak se divíme, že je sucho. Začínáme mít nedostatek vody,“ upozorňuje Jaroslav Vrba. Česko přitom tvoří takzvanou „střechu Evropy“ a nová voda do něj téměř nepřitéká.