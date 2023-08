‚Krajina je prastará dáma.‘ Šumavský geopark chystá aplikaci s geomorfologickou mapou pro laiky i experty

Královská Šumava nabídne aplikaci s geomorfologickou mapou svého území. Je tak první ze všech jedenácti geoparků v republice, který má své území zpracované tímto způsobem. Aplikaci s mapou odborníci tvořili zhruba rok a půl a stála kolem jednoho milionu korun. A srozumitelná by měla být i laikům.

„Hledali jsme možnost, jak nově interpretovat území Šumavy, a chtěli jsme doložit a zdokumentovat povrchy především šumavských plání, které patří mezi nejstarší v Evropě,“ říká ředitel geoparku František Krejčí.

Geopark se spojil s geomorfology a vznikla aplikace se speciální mapou. Jejím pozadím je digitální model reliéfu České republiky. Po zvětšení mapy lze kliknout na jakýkoliv polygon a ukáže se intepretace s informacemi o konkrétním místě.

Vysvětlivky pro laiky

„Zároveň aplikace nabídne legendu s vysvětlivkami různých termínů, díky nimž se v dané problematice zorientuje každý,“ vysvětluje autor Michal Rajchl.

Dle něj tento nástroj pomůže jak průvodcům, tak turistům orientovat se v typech reliéfu, se kterými se setkávají na daném území.

„Chceme krajinu co nejvíce přiblížit všem lidem, nejen odborníkům, a to populárně naučně a co nejzajímavější formou. Doufáme, že aplikace návštěvníkům Šumavy pomůže uvědomit si, že krajina, po níž kráčíme, není fádní, nýbrž prastará dáma, jež se vyvíjela možná 500 milionů let. Snad i díky tomu k ní pak budeme všichni přistupovat s větší úctou,“ přeje si František Krejčí.

Odkaz na novou aplikaci, která bude volně ke stažení, zveřejní geopark na svém webu v průběhu září. Už teď ji ale využívají jeho průvodci při komentovaných výpravách.