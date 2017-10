Královédvorské zoo se narodil ohrožený nosorožec dvourohý. Samička váží 34 kilo

Matkou malé nosorožčí slečny se stala samice Etosha, která v roce 2012 už jedno mládě v královédvorské zoo na svět přivedla. Otcem nového přírůstku se stal samec Mweru.

Samička při narození vážila 34 kilogramů. „Etosha s mládětem nyní odpočívají ve vnitřní ubikaci. Přestože porod proběhl bez komplikací, jsou obě ještě unavené,“ popsal kurátor nosorožců Jiří Hrubý.

„Předpokládáme však, že pokud budou obě dobře prospívat a počasí nám to dovolí, mohly by se během pár týdnů poprvé vydat společně ven," doplnil.

Malé samičce zatím chybí typický znak pro nosorožce. O rohy ale nepřišla, dorostou jí postupně s přibývajícím věkem. Zoo zatím jméno pro malé nosorožče nemá, zřejmě ho v následujících měsících vybere budoucí kmotr zvířete.

Královédvorská zoo má s novým přírůstkem celkem 20 nosorožců, což je největší skupina chovaná v Evropě.

„Narození dalšího nosorožčete je pro nás skvělá zpráva. Etosha se před pár lety stala matkou samice Elišky, kterou jsme loni úspěšně vrátili do Afriky. V současné době pracujeme na tom, aby se nám to podařilo i s některými dalšími dvorskými jedinci," řekl ředitel zoo Přemysl Rabas.

Oba rohy malé samičce nosorožce dvourohého teprve narostou | Foto: Kateřina Lochovská | Zdroj: ZOO Dvůr Králové

Osm nosorožců se už vrátilo do Afriky

Chovu nosorožců se Zoo Dvůr Králové věnuje od 70. let. V současné době chová nosorožce dvourohé a nosorožce tuponosé jižní bílé. Zoo v rámci svých ochranářských projektů převezla do Afriky zatím osm nosorožců, a to do rezervací v Tanzanii a Keni.

Letos v září přímo v zahradě uspořádala zoo demonstrativní pálení nosorožčích rohů na protest proti nelegálnímu obchodu s rohovinou.

Z 57 dosud narozených nosorožců v zoo bylo 45 dvourohých. Z nich se tři nosorožci dvourozí narodili loni. Dále se narodilo pět nosorožců severních bílých, tři jižní bílí, jeden kříženec jižního a severního bílého a tři nosorožci indičtí. První nosorožec se ve Dvoře Králové narodil v roce 1976.