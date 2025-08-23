Kráva má v sobě mír. Když mezi ně přijdu, zbrzdí mě to, vypráví na Zemi živitelce herec a chovatel Roden
Hostem vysílání Radiožurnálu na 51. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka byl herec, ale i chovatel, pěstitel a předseda chovatelů plemene skotu Dexter Karel Roden. Byl prvním, kdo toto nejmenší evropské plemeno skotu přivedl do Česka a na svou farmu ve středních Čechách. Jeho exempláře jsou až do úterý k vidění na největším tuzemském setkání zemědělců, na které každoročně přijde přes 100 tisíc lidí.
Roden byl v roce 2012 prvním, kdo do Česka toto plemeno dovezl a začal chovat. „V roce 2012 jsem za pomoci Pavla Káčera dovedl čtyři krávy a jednoho býka, následně jsem přivezl ještě dvě další krávy,“ vzpomínal ve vysílání Radiožurnálu Karel Roden.
„Ze začátku jsem s nimi chodil na procházky, to bylo moc hezké, ale teď už jich mám víc, tak to už není tak osobní, ale doteď je mám všechny pojmenované,“ popsal.
Jde o ideální plemeno pro menší farmy, a to díky své velké výtěžnosti masa a tučnému mléku.
„Vybral jsem si je, protože jsou malinké. Krávy mají okolo 1,05 metru v zádi a býk do 117 centimetrů. Proporčně to je normální kráva, zdálky tak ani nevypadá zakrsle. Hlavně jsou to ale charakterní a hodná zvířata,“ vyprávěl Roden o nejmenším evropském plemenu skotu.
Osel dokáže stádo ochránit i před vlky. ‚Je náročný tím, jak je nenáročný,‘ chválí si chovatel
Číst článek
„Kráva má v sobě takový mír. Jak je to přežvýkavec, tak ze sebe vyzařuje klid. Když mezi ně přijdu, úplně mě to zbrzdí. Mohl bych na ně koukat celý den, je to krásné,“ rozplýval se.
Na agrosalonu Země živitelka je v sobotu prezentace plemene Dexter, na kterou dorazili i posuzovatelé z Dánska, kde je toto plemeno populární.
Zvířata Karla Rodena ale mohou návštěvníci Země živitelky vidět až do úterý, kdy agrosalon končí.
Nejen skot, ale i borůvky
Roden kromě zvířat na své farmě ve Skrýšově na Příbramsku pěstuje i šest odrůd borůvek za pomoci moderních zemědělských technologií.
„Od samého začátku máme sofistikovaný systém s kapkovou závlahou, původně izraelský systém, který řídí počítač a sám do půdy nasává všechnu výživu, kterou rostliny potřebují. Ničím to zbytečně nezamořujeme,“ doplňuje pěstitel Roden.
Celý rozhovor s Karlem Rodenem z agrosalonu Země živitelka, jehož je Radiožurnál hlavním mediálním partnerem, si můžete poslechnout v úvodu článku.