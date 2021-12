‚Je to náš domov.‘ Starostové z Křivoklátska odmítají vládní plány na vznik nového národního parku

Vláda Petra Fialy (ODS) plánuje zřídit nové národní parky, mezi nimi i jeden na Křivoklátsku. Proti záměru protestují starostové obcí z regionu. „Křivoklátsko je označováno za klenot českého přírodního bohatství. Cílem vzniku národního parku je jeho zachování pro nás i příští generace,“ vysvětluje záměr vlády středočeská krajská radní Jana Skopalíková (Piráti). Starostka obce Karlova Ves Iveta Kohoutová (BEZPP) ale vládní plán odmítá. Křivoklátsko 0:10 28. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podzim v lesích na Křivoklátsku | Foto: Markéta Vejvodová | Zdroj: Český rozhlas

„Už nyní je zde národní přírodní rezervace, takže status ochrany je dostatečný. Současný stav je velice dobrý,“ tvrdí starostka ve vysílání Českého rozhlasu Plus. „Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko spolupracuje s Lesy ČR a plán těžby dřeva si vzájemně schvalují. Chráněné rostliny a živočichové zatím nezmizeli a žijí v souladu s občany regionu.“

Jenže stávající ochrana nestačí, oponuje radní Skopalíková: „I přes to se snižuje druhová rozmanitost rostlin a živočichů. V národním parku se šetrněji hospodaří, takže se se druhová rozmanitost udržuje.“

Jak připomíná radní, výzkumy potvrzují úbytek lišejníků a ptáků, například mizení orla a čápa. „Jde o to, aby se příroda chránila na širším území. Bohužel stávající národní přírodní rezervace jsou malé, ale národní park by chráněné území zvětšil.“

Starostka Kohoutová ale navrhuje jiné řešení, a to rozšířit plochy přírodních rezervací. „Rozšíření bezzásahových zón v CHKO je možné a je to pro nás schůdnější cesta. Toto území je náš domov a nechceme si ho nechat vzít,“ vysvětluje.

„Karlova ves je přímo v centru plánovaného parku, hranice pozemků majitelů nemovitostí by byly přímo zde, takže o stavebních řízeních by spolurozhodovala správa parku. Omezen by byl i volný pohyb obyvatel podle zón, které se každý rok mohou měnit. Bojíme se také nárůstu provozu i odpadů ve spojení s turisty,“ dodává.

Středočeská radní Skopalíková ale připomíná, že už samotná ochrana formou CHKO přináší omezení: „Zóna se zastavěnými územími obcí je chráněna nejméně, takže nevidím velký rozdíl proti stávajícímu stavu. A v rámci národního parku se lze pohybovat volně, takže ani tady se nic nemění.“

Starostce Kohoutové se nelíbí ani to, že jako zástupkyně dotčené obce nedostala dostatek informací o plánované změně.

„Máme jen jednu A4, kterou jsme dostali od Středočeského kraje, nemáme ani návrh na zonaci. Jestli je něco v přípravě, obce by to měly vědět jako první,“ zlobí se Iveta Kohoutová.

„Objeli jsme už všech šestnáct obcí ve Středočeském kraji, kterých se vyhlášení národního parku potenciálně týká, zbývá nám Plzeňský kraj. Je to vše v začátku a v přípravě, ale obce se snažíme oslovit co nejdříve, aby se všechny jejich připomínky stihly zahrnout,“ ujišťuje Jana Skopalíková (Piráti).

