Odborníci připravují krkonošské louky na orchideje. Hrábě vzali do rukou i školáci

Botanici, lektoři a další pracovníci Krkonošského národního parku vyrážejí na vzácné louky, kde za pár týdnů začnou kvést orchideje. Jenže je potřeba tyto lokality připravit. To znamená shrabat starou trávu, listí a umožnit tak chráněným rostlinám růst. Významnými pomocníky při práci jsou žáci z různých škol. Trutnov 21:40 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří žáci na Vrchlabsku vzali místo učebnic do rukou hrábě a vyrazili na krkonošské louky | Foto: Kamila Antošová

„Bylo by dobré jít ještě z druhé strany toho ostrůvku směrem k tomu mokřadu. Protože to je asi nejcennější, co tady na lokalitě je," ukazuje pracovník Krkonošského národního parku Stanislav Březina, který rozdělil dětem z lánovského dětského domova hrábě, a ukazuje jim, kde začnou hrabat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pracovníci Krkonošského národního parku vyráží hrabat vzácné louky

Právě tato lokalita Velveta patří mezi krkonošské louky se vzácnými rostlinami.

„Kdybychom tady stáli o dva měsíce později, tak uvidíme nádherné kvetoucí orchideje prstnatce Fuchsovy. Na této louce jsou snad nejkrásnější, které z celých Krkonoš znám."

Většina dětí vítá, že nemusí sedět v lavicích a učit se. Tady mají volnost a jsou na čerstvém vzduchu.

„Děti se snaží a jde jim to. Ale nevydrží dlouho pracovat, tak proto to takto rádi trénujeme," říká pro královéhradecký rozhlas učitel a výchovný poradce Jiří Půlpán.

Luční lokality KRNAPu Slunečná stráň u Svobody nad Úpou, lom v Horních Albeřicích, Hoffmanovy Boudy, květnice na Rýchorách, Sklenářovické údolí, Bíner a Peklo u Lánova, Šušmaňák v Černém Dole, U Zvoničky a na Lipce ve Víchové nad Jizerou, Bolkov, Rýžoviště a Anenské údolí v Harrachově a mokřina u Fida ve Strážném.

Cílem je zbavit louku od takzvané stařiny, která je plná drnů, listí a suché trávy. „Drn je do té louky hodně zapojený. To je prostředí, ve kterém se strašně špatně rostlinkám vyrůstá ze semen. A my tyto naše luční kytičky rádi chráníme a pomáháme jim."

Kdyby se louky pravidelně na jaře nehrabaly, podepsalo by se to na kvalitě i množství vzácných rostlin.

Školáci se do aktivit zapojují pravidelně. Dominik s kamarádem právě nabírá starou trávu a odnáší ji na kraj lesa. „Shrabané listí dáváme za stromy, aby tady nezbyla ani jedna hromádka,“ popisuje.

Odměnou pak dětem je, když se sem za pár týdnů vrátí a vidí orchideje v plné své kráse.