V méně známých partiích Krkonoš vznikly už čtyři nové hravé stezky. Další bude brzy následovat

„Máme takový plán. A ke každé z informačních cedulí připadají nějaký herní prvky,“ popsal

pracovník dřevovýroby Zdeněk Šorf nové hravé naučné stezky, které vznikají nad Špindlerovým Mlýnem. „Pořádně podložit a udusat. Dát tam kameny a velkým kladivem upevnit, aby se to nevyvrátilo,“ říká.

Návštěvníky nečeká záplava vědeckých informací, ale sedm jednoduchých aktivit, při kterých jelena zažijí. Stezka nabízí lidem zážitek z přírody a poznání, současně je láká do měně navštěvovaných míst Krkonošského národního parku.

Návštěvníci, hlavně děti, budou mít možnost pokusit se doběhnout jelena, zvednout jeho parohy nebo si třeba vyzkoušet hru na xylofon.

Přelidněný park

V Krkonoších už od začátku roku vznikly čtyři hravé naučné stezky a v plánu je ještě jedna. Správa parku je cíleně buduje v níže položených místech, aby návštěvníky našich nejvyšších hor dostala z vrcholových partií.

„Nechceme, aby se lidé pohybovali převážně po přelidněných oblastech, jako je Sněžka, hřebenové partie nebo návštěv pramene Labe,“ vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.

Medvědí jeskyně a naučná stezka Svobodský kras v Krkonoších | Foto: Pavel Křivka

„S nějakými téměř 12 miliony návštěv ročně jsou Krkonoše jedním z nejnavštěvovanějších národních parků na světě. Lidé obvykle vyráží na hřebeny a to jsou potom právě místa, kde trpíme takzvaným overturismem, tedy přelidněním.“

Vedení parku předpokládá, že letos se návštěvnost ještě zvýší. „Vnímáme skutečnost, že asi nebude úplně snadné a běžné cestovat do zahraničí. Takže lidé se budou zdržovat u nás doma. Krkonoše na to jsou do jisté míry připraveny. Vysoká návštěvnost je tady už nyní. Tedy nečekáme, že by počet turistů vzrostl skokově, ale ani tak nejsou naše nejvyšší hory nafukovací. Bude nutné velmi pečlivě hlídat, kde se turisté pohybují.“

Služby strážců v terénu budou v hlavní turistické sezoně intenzivnější a na turisty v nejvíc navštěvovaná místech budou dohlížet v podstatě neustále.