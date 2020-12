V Krkonoších se zavírá 17 stezek, které vedou kolem přezimovacích obůrek. Zvěř potřebuje v zimě klid

Od 1. prosince je v Krkonoších zavřeno 17 stezek. Jsou to ty, po kterých lidé chodí v blízkosti přezimovacích obůrek zvěře. Správa Krkonošského národního parku je uzavírá proto, aby měla zvířata v zimě klid a turisté je nerušili. Zákaz platí až do 30. dubna. Hradec Králové 23:51 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Krkonoších se už jelení obůrky připravují na zimu | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas

Lesník Martin přichází do přezimovací obůrky nedaleko Dolního Dvora. Otevírá seník a plní krmelce. „Doplňujeme do žebřin seno. Toho musí mít dostatek už od začátku jim ho přidáváme. Když budou mít potřebu, tak aby bylo k dispozici. Samozřejmě nejvíc si ho berou potom až v zimě, když už je nouze,“ popisuje.

Zvěř už do obůrek pomalu přichází, ale ještě v nich nezůstává a vrací se zpět do lesů.

„Zvyknou si, čím déle se krmí, tak si zvyknou i na nějaký časový pořádek. A potom už třeba i přestanou odcházet z obory. Už si tu lehnou, i v otevřené oboře. A potom to závisí na sněhu,“ říká.

Až bude sněhu víc, brány obůrek se uzavřou a zvěř už se ven nedostane.

Zvěř ve stresu

Obůrky, které se nachází poblíž obcí, jsou někdy v zimě atrakcí pro lidi.

„Je to veliký problém. Lidé se v dobré víře chodí koukat na zvířátka, ale tím je vlastně plaší. A zvěř je potom neustále ve stresu. A nedej bože, když sem vlítne pes."

Proto Správa Krkonošského národního parku označila 17 cest v blízkosti obůrek značkami se zákazem vstupu. A nikdo se po celou zimu po těchto stezkách nesmí pohybovat.

„Zvěř v obůrkách potřebuje klid, který jí má zajistit to, že se okolo nebudou pohybovat lidé, nebudou se tam vyskytovat žádné stresující faktory v podobě například volně pobíhajících psů. A pochopitelně třeba i zábavní pyrotechnika nepřispívá k pohodě a klidu,“ vysvětluje mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Obůrky jsou pod neustálým dohledem lesníků. Pokud narazí na bezohledného turistu, mohou mu na místě udělit blokovou pokutu.