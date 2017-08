Krmí hrabáče, uklízejí u žiraf. Zájemci vidí zoo očima chovatele, zaplatí ale přes 10 tisíc

„Ráno uklízíme spodní část výběhu, aby si zvířata mohla přeběhnout nahoru. Odpoledne pak uklízíme horní část, aby měla zvířata možnost být dole,“ popisuje pracovnice zoologické zahrady Kateřina.

Začíná se ve venkovním výběhu, kde musíme po zvířatech uklidit. „Budeme v trávě hledat trus, všude ho musíme pečlivě sebrat. Potom se to hází na korbu,“ ukazuje Kateřina.

Chovatelem na jeden den se tentokrát stala osmatřicetiletá Ivana Kinkorová, zaměstnankyně Univerzity Karlovy. Zážitek vyhrála v soutěži zoologické zahrady. „Zoologická zahrada vypsala soutěž, ve které se vybíralo jméno pro slůně a mohlo se pro něj poslat i přání,“ vzpomíná Kinkorová.

Do ruky dostala hrábě a za slunečného počasí pomáhá s úklidem. „Je to náročnější, není to jako umývání nádobí nebo věšení prádla, ale myslím, že se s tím nějak poperu,“ přibližuje chovatelka na jeden den.

Po venkovním výběhu musíme uklidit i vnitřní část expozice, kterou vidí návštěvníci. „Naposledy jsem kydala hnůj asi v patnácti letech,“ podotýká při práci.

Od žiraf jdeme k hrabáčům, kde už na nás čeká dvanáctiletá samice Kvída, která si ráda pochutnává na malých červících. „Ať vám nevezme tu mističku, protože to je potom fofr,“ radí pracovnice zoo.

Následuje chvilka odpočinku a oběd, poté se s chovatelkou na jeden den vracíme k žirafám, kde nás mimo jiné čeká krmení. „Můžete jim dát jablko,“ podává jí ovoce pracovnice zoo.

Směna končí po zhruba osmi hodinách. „Bylo to náročné, ale krásné. Nejnáročnější byla ta manuální činnost, největším zážitkem bylo krmení žiraf,“ shrnuje své dojmy.

Práci chovatele si letos v pražské zoo vyzkoušelo 35 lidí. Kurz vyjde na 12 tisíc korun. Podobné programy nabízejí i další zoologické zahrady v Česku, nikde ale nestojí tolik. V jihlavské zoo zaplatí zájemci osm tisíc, v Ústí nad Labem a Zlíně sedm tisíc a v Liberci pět tisíc korun. Například v Hodoníně ale podobný program stojí dva tisíce korun.