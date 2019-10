Krysy si s pomocí miniaturního auta zajely pro pamlsek. Jsou chytřejší, než si lidé myslí, tvrdí vědci

Vědci z univerzity v americkém Richmondu naučili krysy řídit miniaturní auta, s jejichž pomocí si mohou dojet pro jídlo. Výsledky studie poukazují na to, že by krysy mohly mít lepší schopnost učení, než se výzkumníci doposud domnívali. Zjištění by také mohlo pomoct vědcům pochopit, jak učení napomáhá v úlevě od stresu a jak neurologické a psychiatrické podmínky mohou ovlivnit mentální schopnosti.

