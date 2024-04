Kudlanky se v jihlavské zoo snaží chránit při páření. Samičkám nabízí k zakousnutí raději sarančata

Jak přesvědčit kudlanku, aby samečka po páření nespořádala? „Musím naladit atmosféru. Před pářením jí nabídnu saranče, takže ona ho předními končetinami chytí a začne jíst. V tu chvíli pokládám samce za ní, aby ho neviděla,“ popisuje svoje triky Petra Škarková.

„Samec tu chvíli využije k páření. Ale jinak jde celkem do rizika,“ pokračuje a vysvětluje, proč samečky chrání: „V chovu jich není nazbyt. Samičky jsou životaschopnější, takže si samečky chráníme.“

Přesto většina samečků stejně skončí v žaludku své partnerky. „Na druhou stranu oni už by stejně dlouho nežili, protože jejich životní cyklus končí pářením. Potom přestávají přijímat potravu,“ dodává chovatelka.

Síla a chytrý pohled

Zatímco samičky se po posledním svleku dožijí ještě asi roku a půl, samečkové žijí právě jen do spáření. „Také mají samečkové o jeden dva svleky méně, aby byli rychleji dospělí. Trvá to tři čtyři měsíce, než je to dospělec,“ přibližuje Škarková.

Kudlanka nábožná | Foto: Daniela Oberreiterová | Zdroj: Český rozhlas

Na kudlankách ji fascinuje všechno, přiznává. „Je to takový vetřelec z vesmíru,“ směje se.

„Kudlanky mají neskutečnou sílu. Při své hmotnosti dokážou přeprat ještěrku, žábu i velké saranče,“ poukazuje.

A přiznává: „Když se o ně člověk stará, tak ho pozorují s výrazem, o kterém by se dalo říct, že je inteligentní. Kudlanky vás opravdu sledují, dívají se. A vypadají, jako by jim to v hlavičkách šrotovalo.“

Ačkoliv většina kudlanek setkání s druhou kudlankou nepřežije, podle Škarkové jsou i výjimky. „Některé kudlanky jsou spolu schopné vydržet celý život a nesníst se. Nevím, čím to je,“ říká.

Škarkovou také na kudlankách překvapuje, kolik toho dokážou sníst. „Když jsem viděla poprvé přecpanou kudlanku, myslela jsem si, že umře. Potrava se kudlankám ukládá do zadečku, kde mají žaludek. A nacpat se dokážou tak, až se jim roztáhnou švy a vypadají, že puknou. Sníst totiž dokážou pětkrát tolik jídla, než je její tělo,“ dodává.