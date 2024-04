Kudy teče voda do řek a potoků? Začal monitoring vodních toků, hledají se výpusti i překážky

„Tohle je zrovna krásný příklad výpusti, která mě zajímá, protože z ní teče voda. Když se podíváme, co z toho padá za šedobíločernou pěnu, tak je jasné, že by neměla takhle volně téct do potoka,“ vysvětluje vodohospodář Matěj Krejčí u jedné z výpustí, která ve Velemíně ústí do Milešovského potoka.

Vodohospodáři s s ochránci přírody mapují v Česku vybrané potoky a řeky. V Ústeckém kraji jde o 2400 kilometrů vodních toků

„Konkrétně zadáváme GPS souřadnice a pak také foto té výpusti,“ ukazuje, na co kliká v aplikaci.

Detailně se do ní zaznamenává i jakákoliv větší překážka, která by mohla bránit migrujícím živočichům, jako jsou například vydry nebo některé druhy ryb.

„Tady je malý stupeň, taková malá hráz z betonových pražců. Největší problém u takových bariér pak bývá u migrační průchodnosti,“ vysvětluje Krejčí.

‚Nevíme, co kam teče‘

Podobná revize a dokumentace potoků a říček v Česku doteď chyběla. Agentura ochrany přírody a krajiny jen v Ústeckém kraji vytipovala na 2400 kilometrů vodních toků.

„Konkrétně třeba v Českém středohoří bylo zvoleno 95 procent všech toků, protože prostě nevíme, co tam teče. Třeba i kvůli těm výpustím. Nevíme, jak velké je tam případně znečištění,“ vysvětluje Krejčí.

„Právě takové nezdokumentované výpustě mohou představovat značné riziko potenciálního havarijního znečištění vodních toků,“ upřesňuje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Výsledná data pak pomohou řešit třeba lepší zadržování vody v krajině nebo ochranu samotných potoků. Během dvou let takhle vědci zmapují zhruba čtvrtinu všech českých toků o celkové délce 26 000 kilometrů.