Všechny přístupové cesty do soutěsek v Hřensku jsou kvůli nebezpečí pádu stromů uzavřené

Přístupové cesty do soutěsek ve Hřensku na Děčínsku jsou až do poloviny dubna uzavřené. Nad stezkami k největší turistické atrakci Českého Švýcarska stojí stovky stromů, které jsou po kůrovcové kalamitě v tak špatném stavu, že hrozí zřícením. Hřensko 22:23 20. ledna 2021

Kůrovec se do téhle oblasti dostal letos na jaře, správa parku nechala odborníkem stromy ke konci minulého roku posoudit.

Reportáž o aktuálním stavu přístupových cest do hřenských soutěsek natáčela Daniela Pilařová

„Prošel jsem kolem 1400 stromů, které byly v údolí Kamenice, a pak ještě u řeky Křinice,“ popisuje Českému rozhlasu Sever dendrolog Vladislav Janeček a pokračuje: „Bohužel jsem zjistil, že ten rok 2020 byl dost vlhký – tím pádem jsou ty kůrovcové stromy navíc napadeny i houbami.“

Tisíc stromů v kritickém stavu

Podle odborníka je 200 stromů v tak kritickém stavu, že k jejich pádu nebude potřeba ani silnější vítr.

„Další tisícovka, zhruba, patří do kategorie stromů, které jsou stále ještě kritické a hrozí jejich pád, dejme tomu, v následujícím roce,“ dodává Janeček.

Správa parku teď řeší, jak co nejbezpečněji stromy odstranit. Lehké to ale nebude.

„Jsou ve většině případů nepřístupné. Je to na velkém svahu, takže ty kmeny mohou sjíždět dolů. V extrémním případě spadnou až dolů do řeky,“ doplňuje vlastní zkušenost dendrolog Janeček.

Všechny přístupové cesty do soutěsek jsou opatřením obecné povahy uzavřené do 15. dubna. Obec Hřensko by ale ráda provoz lodiček letos spustila už poslední březnový víkend. S odstraněním nebezpečných souší chce parku co nejvíce pomoci.

„Obec je připravena se spolupodílet, nejen personálně, ale i finančně – tak, aby mohla být turistická sezona řádně zahájena,“ potvrzuje starosta Zdeněk Pánek ze sdružení Soutěsky, věc veřejná, věc neprodejná.

Plavba na lodičkách v Edmundově a Divoké soutěsce patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce Českého Švýcarska, ročně tam zavítá kolem 400 000 návštěvníků.