Kuskusy medvědí chová jen pět zoo na světě, mezi nimi i ta v Ústí nad Labem. Chce získat další kusy

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem chová jako jedna z pěti zahrad na světě kuskusy medvědí. O jejich biologii se zatím moc neví, a tak i ústecká zoo přispívá tímto chovem do výzkumu. Přinášíme další díl seriálu Českého rozhlasu Skvosty českých zoo. Ústí nad Labem 15:29 26. dubna 2023

Kuskus medvědí ze zoo v Ústí nad Labem | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

Kuskusové medvědovití z ústecké zoo teď mají speciální jídelníček, dietní. Jako pamlsky dostávají třeba avokádo.

Kuskusy medvědí chová jen pět zoo na světě, mezi nimi i ta v Ústí nad Labem

„Teď jsou naši kuskusové na dietě – měli se u nás až moc dobře. Měli by jako potravní specialisti jíst hlavně listí, my jim tu potravinovou dávku ale doplňujeme o kořenovou zeleninu. Ta ale obsahuje i cukry a to pro zvířata v lidské péči není moc dobré, protože nemají moc pohybu. Milují meruňky, ale těch je nedostatek. A jako pamlsek jim pak dávám každý den malý kousek avokáda,“ vysvětluje Radka Ševcovicová, která se o kuskusy medvědí v ústecké zoo stará.

V létě si pak podle ní kuskusové medvědí pochutnávají i na květech růží, ovšem nesmějí být chemicky ošetřené.

I když vypadají kuskusové jako roztomilí medvídci, jsou to vačnatci – samice mláďata odchovávají ve vaku jako klokani.

„Nejvýraznějším znakem je pro ně chápavý ocas a to, jakým stylem se chápou větví – dokážou vytvořit protistojné dva prsty proti třem ostatním. To všechno právě jsou adaptace pro stromový způsob života,“ přibližuje zooložka Petra Padalíková.

Kuskusové medvědí v přírodě žijí v korunách pralesů na jediném místě – na indonéském ostrově Celebes. I tam ale stromů ubývá. Lidé je podle zooložky ohrožují i jinak.

„On je poměrně i dost veliký na zástupce kuskusovitých a bohužel je v Indonésii loven pro maso. Na černém trhu se jeho cena pohybuje kolem 50 dolarů za kus,“ dodává Padalíková.

Kuskusy medvědí chová pět zoologických zahrad na světě. Jejich odchov a rozšíření populace se ale moc nedaří.

„Náš pár je bohužel už starý na to, aby odchoval svá mláďata. My ale usilujeme o to, abychom získali další jedince – přímo ve spolupráci s jednou indonéskou zahradou,“ dodává Petra Padalíková.

Doufá, že jednání dopadnou dobře a do zoo přijdou další kuskusové medvědí.