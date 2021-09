Severnímu Kypru hrozí ekologická katastrofa. K pobřeží ostrova se blíží velká palivová skvrna

Ke Kypru se vodami Středozemního moře blíží palivová skvrna. Mazlavá černá tekutina by podle satelitních snímků mohla brzy dosáhnout k pobřeží. Kyperské a turecké úřady jsou v pohotovosti. North Nicosia 14:19 1. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrské úřady minulé úterý přiznaly, že skvrna je výsledkem nehody v závodu uvnitř ropné rafinerie v pobřežním městě Baníjás, který je pod kontrolou syrského režimu | Foto: Satellite image copyright 2021 Maxar Technologies | Zdroj: Reuters

Podle satelitních snímků se vazká lesklá hmota pohybuje od syrského pobřeží směrem k Severnímu Kypru, tedy části ostrova kontrolované Tureckem. Měla by postihnout pobřeží severovýchodního poloostrova Karpas, kde je například i významná přírodní rezervace.

Premiér Severního Kypru Ersan Saner řekl, že přijal všechna nezbytná opatření pro to, aby zabránil vzniku škod.

Pomoc Kypru zatím přislíbilo Turecko, které je v pohotovosti. Turecký viceprezident Fuat Oktay už oznámil, že země je připravená udělat cokoliv, aby zabránila ekologické katastrofě.

Pro úplnost je nutné dodat, že Turecko je jedinou zemí, která uznává Severní Kypr jako stát. Zbytek mezinárodního společenství území stále považuje za součást Kyperské republiky.

Připluje za 24 hodin

Kyperský úřad pro výzkum rybářství a námořnictví o skvrně tvrdí, že se nejedná o surovou ropu, ale spíš se podobá mastnému olejnatému filmu, který vzniká při úniku třeba nafty do vody. K pobřeží by pak tekutina měla dorazit do 24 hodin.

Problém je, že skvrna se zvětšuje. Podle snímků evropského satelitu Sentinel 1 se rozpíná po hladině asi na 150 kilometrech čtverečních, takže je větší než Plzeň.

Syrské úřady minulé úterý přiznaly, že skvrna je výsledkem nehody v závodu uvnitř ropné rafinerie v pobřežním městě Baníjás, který je pod kontrolou syrského režimu. Ropa údajně unikla z palivové nádrže.

Následující den státní agentura Sana informovala o tom, že skvrna dorazila k dalšímu pobřežnímu městu Džableh, které leží asi 20 kilometrů severně od místa havárie. Tekutina se dostala na skalnaté pobřeží, odkud ji odklízí povolané pracovní týmy - například i za pomoci techniky na sání paliva. Agentura Sana pak zveřejnila na twitteru snímky z těchto prací.