Medvědici Boru z pražské zoo musel utratit veterinář. Dožila se úctyhodného věku 33 let

V pražské zoo museli utratit lední medvědici Boru. Bylo jí 33 let. Na facebooku o tom informoval ředitel zoo Miroslav Bobek. Podle mluvčí pražské zoo Lenky Pastorčákové se medvědice dožila úctyhodného věku, protože v přírodě se dožívají maximálně 26 let. Praha 20:05 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pražské zoo zemřela lední medvědice Bora | Zdroj: Zoo Praha

Bora už na začátku roku měla nejspíš mrtvici. S pomocí léků se medvědici podařilo stabilizovat. Podle Pastorčákové se ale její stav včera zhoršil. „Ochrnula na pravou stranu těla nejspíš vlivem druhé mrtvice a i přes další medikaci a veškerou naši péči, nebyla šance na zlepšení jejího stavu, takže veterinář provedl eutanázii,“ popsala Radiožurnálu.

Stavba nového pavilonu goril začne listopadu. Pražskou Zoo bude stát 209 milionů korun Číst článek

Bora se narodila 20. listopadu 1986 ve Vídni, v Praze žila přes dvacet let. „S Borou jsem v zoo strávila 22 let a jsem za to velmi ráda. Byla to klidná medvědice, ale uměla si prosadit svou a milovala jídlo, pro které by udělala skoro cokoliv. To, že jsem se mohla podílet i na odchovu její dcery Berty, považuji za velké štěstí,“ poznamenala chovatelka Denisa Zběhlíková.

Medvědy lední chová pražská zoo od roku 1932 a zaznamenala několik významných chovatelských úspěchů. Chov medvědů ledních v zoologických zahradách je náročný, protože samice se často odmítají o mláďata starat nebo je usmrtí.

Umělý odchov je obtížný vzhledem ke zvláštnímu složení medvědího mléka. Poprvé na světě se to podařilo právě v pražské zoo, a to v roce 1942.

Lední medvědi jsou umístěni v horní části zahrady. Obývají výběh s vodopádem a bazénem se stále chladnou vodu. Návštěvníci mohou přes sklo pozorovat, jak plavou a potápějí se. V pražské zoo dál zůstanou dva lední medvědi - samec Tom a Bory dcera Berta.