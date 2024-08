Lednické rybníky letos přilákaly rekordní počet tenkozobců. Snížená hladina jim umožnila zahnízdit

Na Mlýnském rybníku u Lednice letos zahnízdil rekordní počet tenkozobců. Díky snížené hladině rybníka na březích a mělčinách vyrostly rostliny, které přilákaly hmyz i ptáky, kteří tyto podmínky potřebují pro zahnízdění. Usadilo se zde zhruba 38 párů tenkozobců opačných z řádu bahňáků. Reportáž Lednice 11:57 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V okolí lednice se vyskytují i jiné druhy bahňáků, např. čejka chocholatá, kulík říční nebo pisila čáponohá (ilustrační foto) | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

„Největší počet tenkozobců hnízdí na ostrůvku před námi. Tam bylo 34 párů,“ ukazuje mi zpovzdálí největší hnízdiště tenkozobců opačných a jiných bahňáků ornitolog z Agentury ochrany přírody a krajiny Vlastimil Sajfrt. Stojíme přitom na bahnitém dně zčásti vypuštěného Mlýnského rybníka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z Lednických rybníků

Tenkozobců opačných z řádu bahňáků se letos v Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, které je Mlýnský rybník součástí, zahnízdil rekordní počet. Černo-bíle zbarvený pták veliký zhruba jako racek, s vysokýma nohama s blánami, je pojmenovaný právě po specifickém zobáku.

„Je to dlouhatánský tenoulinký zobák, který je na konci ohnutý do špičky směrem nahoru. A ten tenkozobec sbírá potravu filtrační cestou, to znamená – on jde ve vodě, má hlavu téměř nad vodou a nabírá do zobáku všechny bezobratlé, kteří jsou pod vodou,“ vysvětlil Petr Suvorov, kurátor chovu ptáku brněnské zoologické zahrady.

Průtoky řek na jihovýchodě Česka byly nejnižší na jaře. Naopak v zimních měsících byly nadnormální Číst článek

Ve volné přírodě jsou tenkozobci v Česku především právě na jižní Moravě, kde jim vyhovují mokřadní biotopy. K zahnízdění totiž potřebují ne moc zarostlou půdu v blízkosti ne příliš hluboké vodní plochy. Právě takové podmínky jsou sedmým rokem vždy na jednom z rybníků v okolí Lednice. Tam každoročně jeden rybník takzvaně oletní.

„Záměrně snížíme hladinu, respektive nedopustíme hladinu na maximální výši. Tu hladinu napouštíme plus minus o metr níž, než je ta normální hladina, abychom vytvořili podmínky pro specifické druhy, které nemají šanci vytvořit se na rybníce s plnou hladinou,“ vysvětlil ornitolog Vlastimil Sajfrt.

Nejsou tu jenom tenkozobci opační, ale i jiné druhy bahňáků – kulík říční, čejka chocholatá, vodouš rudonohý a pisila čáponohá.

2:23 Živoucí fosilie se zabydlela na třeboňských sádkách. Kriticky ohrožený listonoh letní má ideální podmínky Číst článek

Letošní úspěch v počtu zahnízděných a taky vyklubaných bahňácích podle Sajfrta souvisí s jejich vyšší ochranou. Kolem hnízd přístupných ze břehu totiž umístili elektrický ohradník proti liškám, kunám, lasičkám anebo tchořům.

„To, co je na ostrově, obklopené vodou, to vydrží. To, co je na suchu, tak těsně před vylíhnutím něco sežere. Jako kdyby to mělo v hlavě kalendář a vědělo, že teď je to ideální, to vajíčko nadupané živinami, těsně před vylíhnutím, tak je nejlepší. Minimálně dvanácti párům jsme tím ohradníkem pomohli,“ říká Sajfrt.

Příští rok můžou tenkozobci opační zahnízdit u Prostředního rybníka, který pracovníci Národní přírodní rezervace Lednické rybníky letos na podzim vyloví a vypustí.