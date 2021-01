Ledopád v Labském dole přilákal letos už přes 160 horolezců. Podmínky jsou nejlepší za poslední léta

Zájemci o lezení se musí registrovat na webu správy parku. Ledopád jim KRNAP poprvé zpřístupnil v prosinci 2010 a od té doby se tak děje každou zimu. Přístup na ledopád není zpoplatněn, denně na něm může být maximálně 16 lidí. „Sezona na ledopádu začala tentokrát pozdě, nebyl sníh, nebyl dostatek ledu,“ řekl Drahný.

V Krkonoších napadl řidič skútru strážce národního parku. Hrozí mu až čtyři roky vězení Číst článek

Správa KRNAP povoluje lezení na jediném přírodním ledopádu v Krkonoších v závislosti na podmínkách, aby nevedlo k poškození přírody. Lezení v lokalitě v Labském dole umožňuje dostatek sněhu a dostatečná vrstva ledu, které chrání vzácné lišejníky, mechorosty a cévnaté rostliny na skalách.

Výborné podmínky

V úterý bylo na ledopádu 16 lezců, tedy plná kapacita. Byl mezi nimi i Jiří Šťastný z horolezeckého oddílu Humanita Praha. „Letos jsem tady poprvé, je to cvičný terén, snažím se sem dostat tak dvakrát třikrát za zimu. Když to jde, vyrážíme do Alp na pořádné ledopády. Odhaduji, že ledopád má tady výšku asi tak 25 metrů. Podmínky jsou ideální,“ řekl Šťastný. Vybaven byl helmou, mačkami, cepíny, sedákem, lany, šrouby do ledu, karabinami a dalšími věcmi nutnými pro lezení na ledu.

Podle něj byly v úterý podmínky pro lezení na ledu v Labském dole jedny z nejlepších za posledních pět let. Obleva, která byla v minulých dnech, se tam na ledu příliš neprojevila.

„Labský důl je taková chladová dolina. Když je mírně nad nulou, tak ledu to jen prospěje, takzvaně dozraje, změkne, lépe se nasaje vodou a lépe pak mrzne. Když je led přemrzlý, odráží se od něho cepíny. Nejlepší je, když je lehce pod nulou, pak se do něj krásně seká. Led je nateklý v takovém rozsahu, v jakém tady nebývá,“ řekl Šťastný. Odhadl, že v úterý přes den bylo v Labském dole okolo čtyř stupňů pod nulou.

Lezení v lokalitě v Labském dole umožňuje dostatek sněhu a dostatečná vrstva ledu, které chrání vzácné lišejníky, mechorosty a cévnaté rostliny na skalách. | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Ochrana přírody

Legální přírodní ledopád je na konci cesty Buď fit v Labském dole. Zájem o něj je každoročně stejný, jen v některých dnech, když jsou například ideální podmínky, poptávka převyšuje nabídku. „Skupina ledolezců se příliš nemění, na rozdíl od skialpinismu, který narostl skokově,“ řekl Drahný.

Cílem Správy KRNAP je nabídnout lezcům možnost legálního vyžití a zamezit ničení přírody, včetně rušení ohrožených živočichů. S většinou lezců nemá správa podle Drahného problémy.

„Dříve ledolezci zkoušeli lézt na všech krkonošských ledopádech, včetně těch v nejcennějších částech Krkonoš. Byl to problém. I když se s nimi setkáváme i nyní jinde než na přístupném ledopádu v Labském dole, není to už zdaleka v takové míře,“ řekl Drahný.

Případy, kdy lezci nevyužijí systému registrace a na ledopádech se pohybují nelegálně, řeší strážci parku pokutami.