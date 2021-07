,Pomalu jedoucí vlak, který nejde zastavit.‘ V Grónsku za den roztálo 8,5 miliardy tun ledu

Roztávání ledu v Grónsku podrobně monitoruje dánský server Polar Portal. Z jeho dat vyplývá, že kromě úterý dosáhlo tání dalšího vrcholu ve čtvrtek, kdy zmizelo 8,4 miliardy tun ledu.

Podle Světové meteorologické organizace je to sice co do hmotnosti menší množství než v roce 2019, kdy led tál ještě rychleji, nyní ale tání zasahuje daleko větší oblast.

A massive ice melting event is taking place in #Greenland, according to @PolarPortal

It would be enough to cover Florida in 2 inches (5 cm) of water

Not as extreme as 2019 in terms of gigatons but the melt area is a bit larger than 2 years ago.#ClimateChange #ClimateAction pic.twitter.com/Ai7RaWWebK