Jeden z největších ledovců Antarktidy se může rozpadnout jako čelní sklo auta, varují vědci

Ledovec pojmenovaný Thwaites je velký asi jako americký stát Florida. Na Antarktidě patří k největším ledovcům. „Thwaites je docela monstrum,“ popsala vědkyně Anna Crawfordová ze skotské Univerzity St. Andrews. Nachází se v její západní části u Amundsenova moře, ze států leží nejblíž asi Chile.

Emise už v roce 1780, požáry a černá smrt. Alpský ledovec se stal unikátní kronikou tisíciletí Číst článek

Vědci na základě satelitních snímků pořízených v listopadu zjistili, že jeho plovoucí část, považovaná zatím za tu nejstabilnější, se rozpadá. Na ledovci se objevily velké trhliny podobné takzvaným pavučinám na rozbitých čelních sklech automobilů.

Podle vědců hrozí, že se rozšíří po celé délce plovoucího ledu. A v příštích pěti až deseti letech by se tak mohl roztříštit právě jako čelní sklo od auta. Vznikly by tak stovky plovoucích ledovců.

Proces urychluje oteplování okolních moří. Loni vědci naměřili v místech, kde se ledovec stýká s mořem, dva stupně nad nulou.

Samotný rozpad by na hladinu zatím vliv neměl, protože tento led plave v moři už nyní. Jeho rozlomení by ale mohlo uvolnit také obrovské množství ledu z pevninské části ledovce, který by se pak zřejmě začal sunout do oceánu.

Rozpuštění celého ledovce Thwaites by zvýšilo hladinu světových oceánů až o 65 centimetrů. Celkový sesun by sice trval podle vědců stovky let, miliony lidí žijících v nejníže položených částí planety ale můžou změnu pocítit už v horizontu desetiletí.