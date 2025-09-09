Lenochod z Děčína. Rekonstruovanou expozici v zoo nově obývá samička nejpomalejšího savce na světě
Děčínská zoologická zahrada hlásí významnou novinku. Poprvé v šestasedmdesátileté historii tu mají samici lenochoda dvouprstého. Zoo má v plánu pořídit i samce, aby v budoucnu mohli utvořit chovný pár.
„Roční samici jsme získali ze Zoo Jihlava a připravili pro ni nově zrekonstruovanou expozici, kterou dříve obývali kusu liščí a klokánci králíkovití,“ popsal zoolog Petr Haberland.
Zázemí přesně vyhovuje jejím potřebám: nechybí dostatek prostoru k odpočinku na větvích ani speciální mlžení, které udržuje potřebnou vlhkost prostředí.
Zoo zároveň požádala koordinátora evropského chovu o přidělení samce, aby v budoucnu mohla vytvořit pár. „Uvidíme, jaké bude jeho rozhodnutí,“ doplnil zoolog.
Nová odpočinková zóna
Návštěvníci mohou lenochoda spatřit zatím jen ve vnitřní expozici. Už teď se ale připravuje i další velká změna. Tou je rekonstrukce venkovní voliéry.
Kolem ní vznikne nová odpočinková zóna s lavičkami a výsadbou, aby si návštěvníci mohli vychutnat klidné tempo lenochoda v příjemném prostředí.
„Lenochod dvouprstý je zcela jistě tahákem letošního podzimu. Věříme, že si naši samici zamilují nejen děti, ale i dospělí,“ láká Petr Haberland.
Lenochodi jsou považováni za nejpomalejší savce světa - na zemi tak ujdou jen kolem 30 centimetrů za minutu. Pomalé je i jejich trávení, zpracování potravy v těle jim zabere i několik týdnů.
Většinu života tráví zavěšeni hlavou dolů, v korunách stromů, kde jedí, spí i rodí mláďata. Aktivní jsou přitom nejvíce až po setmění.