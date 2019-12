Jizerskohorské bučiny žádají o zápis na seznam UNESCO. Rozhodnout by se mělo do dvou let

„Byla podána formálně přihláška cestou ministerstva pro životní prostředí,“ uvedl Hušek. Zástupci zmíněné agentury předpokládají, že rozhodnutí by mělo padnout nejpozději do dvou let. „Zatím to je na 50 procent,“ uvedl republikový ředitel AOPK František Pelc.

Modrotisk ovládají už jen ve Strážnici a Olešnici. Na seznam UNESCO se dostal před rokem Číst článek

Jizerskohorské bučiny jsou největším bukovým komplexem lesa v republice, rozkládají se na zhruba 27 kilometrech čtverečních severovýchodních svahů Jizerských hor. Území je pozoruhodné smíšenými a bukovými lesy na strmých svazích s mnoha skalními masivy, věžemi a vyhlídkami. Jde o jednu z nejzachovalejších a přírodně nejcennějších částí v CHKO Jizerské hory. Některé stromy jsou staré přes 200 let.

12 lesů z Evropy

Podle Huška neusilují o vyhlášení jednoho izolovaného území, ale byli vyzváni, aby se připojili k dalším zemím, ve kterých se zachovaly tyto unikátní bučiny. Na seznamu UNESCO jsou staré bukové lesy a pralesy zatím z 12 evropských zemí od Pyrenejí po Černé moře.

„Zachovaly se zejména v Karpatech, tam je to naprosto běžný les. Ale na ostatním území Evropy, kde běželo hospodaření tak, jako běželo u nás, tak jsou bučiny tohoto typu, které by měly hodnotu pro UNESCO, naprosto unikátní,“ uvedl Hušek.

Bez kácení

Část Jizerskohorské bučiny je od roku 2007 bezzásahovým územím, konkrétně zhruba 74 hektarů nad Viničnou cestou u hory Poledník. Ani v dalších částech těchto lesů, které patří státu, ale neprobíhá žádné rozsáhlé kácení.

„Zásahy nejsou plošné, řešíme jednotlivé stromy,“ řekl krajský ředitel státní firmy Lesy České republiky v Liberci Ludvík Řičář. Také on považuje Jizerskohorské bučiny za přírodně velmi významnou lokalitu.

„Zápis na seznam UNESCO bude jakási nadstavba, která by je mohla ještě více zvýraznit pro lidi, kteří vyhledávají takové lokality. Jinak ochrana přírody je naprosto dostatečně zajištěná zákonnými předpisy,“ dodal.